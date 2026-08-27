Красноярский завод «Борус» вложит 1 млрд руб. в производство самосвалов

Красноярский машиностроительный завод «Борус» (входит в группу «Карьерные машины») реализует проект по производству подземных и карьерных самосвалов, а также погрузо-доставочных машин. Предприятие заключит специальный инвестконтракт (СПИК 1.0) с Минпромторгом РФ, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 1 млрд руб. Контракт будет заключен сроком на 10 лет. Предполагается, что механизм СПИК 1.0 даст предприятию упрощенный доступ к госзакупкам, налоговые льготы, ускоренную амортизацию и другие меры господдержки.

«Борус» намерен в перспективе за счет запуска этого производства закрыть потребности в спецтехнике для крупных горнодобывающих предприятий Сибири, Арктики и Дальнего Востока. Кроме того, ожидается, что производственная площадка компании станет главным сервисным центром для макрорегиона.

Машиностроительный завод «Борус» был запущен в 2019 году. Основной вид деятельности — производство навесного оборудования для дорожно-строительной и горнодобывающей техники, фронтальных погрузчиков и комплектующих к ним. По данным Kartoteka.ru, по итогам 2025 года чистая прибыль ООО «Борус» достигла 9,5 млн руб., выручка — 1,1 млрд руб.