Песков: Россию вынудили продолжать СВО вопреки желанию достичь целей мирно

Россия продолжает СВО на Украине, потому что пока не имеет возможности завершить конфликт иным способом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам господина Пескова, российская сторона «предпочла бы достигать своей цели мирными способами». «Но в отсутствии возможности делать это, продолжает специальную военную операцию», — добавил он.

Пресс-секретарь также отметил, что у Кремля нет информации о сроках нового раунда переговоров с США по Украине. Но российско-американские контакты по этому вопросу продолжаются на рабочем уровне, подчеркнул он.