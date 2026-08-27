Дрон ВСУ ударил по хранилищу отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС

Украинский беспилотник атаковал Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Под удар попала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива (СХОЯТ), сообщили в Telegram-канале АЭС. Значительных повреждений и пострадавших нет.

По данным специалистов станции, уровень радиации на СХОЯТ и в районе ее расположения находится в пределах нормы. Эффекта на окружающую среду атака также не оказала. Персонал ЗАЭС делает все необходимое для безопасной работы электростанции.

Запорожская АЭС регулярно попадает под удары беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). 25 августа пресс-служба ЗАЭС сообщала о двух пострадавших сотрудниках после атаки БПЛА по гидротехническим сооружениям станции. 22 августа украинский дрон ударил по служебному автомобилю станции.

Никита Черненко