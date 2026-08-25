Двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали при ударе дрона
Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по Запорожской АЭС. Ранены два сотрудника станции. Их доставили в больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, другой — получил травмы средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.
Атака произошла вблизи гидротехнических сооружений станции, где находились сотрудники ремонтно-строительного цеха. «Удар был произведен целенаправленно по атомщикам, которые обеспечивали функционирование объекта»,— указано в пресс-релизе ЗАЭС.
Предыдущая атака на ЗАЭС была совершена 22 августа. Беспилотник ВСУ ударил по служебному автомобилю станции. Никто не пострадал.
В августе 2026 года Запорожская АЭС и её город-спутник Энергодар неоднократно подвергались атакам беспилотников, в результате которых были ранены сотрудники станции и мирные жители. Так, 18 августа 2026 года при ударе по остановке общественного транспорта в Энергодаре пострадали 20 сотрудников станции, один человек погиб.
В период с начала августа 2026 года четверо сотрудников Запорожской АЭС получили ранения при подрыве мин, которые дистанционно устанавливались дронами ВСУ на дорогах, ведущих в Энергодар. Двух пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии, одному из них ампутировали ногу.
Также, 21 августа 2026 года беспилотник ВСУ атаковал машину персонала Запорожской АЭС на территории диспетчерского центра гидроцеха станции, но тогда сотрудники не пострадали. Ранее, 30 июля 2026 года, беспилотник был обнаружен в непосредственной близости от хранилища отработавшего ядерного топлива на Запорожской атомной станции.