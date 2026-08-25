Двое сотрудников Запорожской АЭС пострадали при ударе дрона

Вооруженные силы Украины ударили беспилотником по Запорожской АЭС. Ранены два сотрудника станции. Их доставили в больницу. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, другой — получил травмы средней степени тяжести. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС.

Атака произошла вблизи гидротехнических сооружений станции, где находились сотрудники ремонтно-строительного цеха. «Удар был произведен целенаправленно по атомщикам, которые обеспечивали функционирование объекта»,— указано в пресс-релизе ЗАЭС.

Предыдущая атака на ЗАЭС была совершена 22 августа. Беспилотник ВСУ ударил по служебному автомобилю станции. Никто не пострадал.