Захарова: любые иностранные контингенты на Украине станут законными целями ВС РФ

Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению СВО, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.

«Анонсированные учения оккупационных контингентов на октябрь-ноябрь в приграничных с Украиной странах ЕС,— сказала госпожа Захарова.— По сути, сделан очередной шаг в сторону все большей вовлеченности в конфликт, который они на словах вроде бы периодически желают урегулировать и требуют под это себе место за столом переговоров».

24 августа президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал учения стран «коалиции желающих» в октябре-ноябре у границ Украины. В июле сообщалось, что тренировки пройдут в Польше. Масштабные маневры, по словам господина Макрона, продемонстрируют готовность стран коалиции выполнять взятые на себя обязательства после прекращения боевых действий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Потренируются на Польше».