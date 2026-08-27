Захарова: любые иностранные контингенты на Украине станут законными целями ВС РФ
Россия не приемлет никакие иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению СВО, и будет считать их законными целями для своих вооруженных сил. Об этом заявила представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге.
«Анонсированные учения оккупационных контингентов на октябрь-ноябрь в приграничных с Украиной странах ЕС,— сказала госпожа Захарова.— По сути, сделан очередной шаг в сторону все большей вовлеченности в конфликт, который они на словах вроде бы периодически желают урегулировать и требуют под это себе место за столом переговоров».
24 августа президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал учения стран «коалиции желающих» в октябре-ноябре у границ Украины. В июле сообщалось, что тренировки пройдут в Польше. Масштабные маневры, по словам господина Макрона, продемонстрируют готовность стран коалиции выполнять взятые на себя обязательства после прекращения боевых действий.
Подробнее — в материале «Ъ» «Потренируются на Польше».
В июле 2026 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия проводит специальную военную операцию (СВО) для того, чтобы не допустить присутствия войск НАТО на территории Украины. Дмитрий Песков также связал эти события с учениями «коалиции желающих» в Польше, которые, по мнению российского руководства, могут быть подготовкой к вводу европейских военных на Украину. В августе 2026 года Дмитрий Песков вновь подтвердил, что Россия категорически отвергает возможность размещения иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса на территории Украины, считая это прямой угрозой национальным интересам России.
«Коалиция желающих» появилась в феврале 2025 года по инициативе Франции и Великобритании и объединяет более 30 стран, которые готовы направить свои войска на Украину для поддержания мира после завершения конфликта с Россией. В январе 2026 года лидеры стран этой коалиции подписали декларацию о намерении развернуть свои силы на украинской территории после заключения мирного соглашения. Однако в июле 2026 года премьер-министр Болгарии Румен Радев объявил, что его страна выходит из объединения.