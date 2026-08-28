Когда ребенок спит

В июне мы рассказывали («Зеленый свет для хирурга», см. “Ъ” от 26 июня), что в Центре детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (ОДКБ) в Екатеринбурге начали использовать новое оборудование для точного определения границ опухолей во время операций. Его покупка была оплачена в том числе средствами от дохода фонда целевого капитала Русфонда за 2025 год. В августе ОДКБ получила еще один прибор — монитор контроля глубины анестезии и обезболивания с расходными материалами. Стоимость комплекта — 430 050 руб. Из них 330 050 руб. внесли клиенты Газпромбанка, еще 100 тыс. руб.— вновь за счет дохода эндаумента Русфонда.

Во время операции анестезиолог постоянно следит за состоянием пациента. Он наблюдает за пульсом и давлением, учитывает, какие препараты, в каком количестве и когда были введены, сколько времени длится их действие. Анализируя все эти данные, врач оценивает, насколько глубоко ребенок находится под наркозом, достаточно ли ему обезболивания. При необходимости анестезиолог корректирует дозу препаратов.

Однако привычные показатели не всегда позволяют увидеть полную картину. Пульс и давление могут оставаться стабильными, хотя глубина наркоза при этом уже меняется.

— У пациента во время операции могут быть пульс и давление, не вызывающие тревоги у анестезиолога, но при этом пациент на самом деле начинает потихоньку просыпаться,— объясняет пользу нового оборудования врач Анна Девяткова, анестезиолог-реаниматолог ОДКБ.— Теперь с помощью специального монитора мы сможем видеть более точную картину.

Как монитор работает? Перед операцией на лоб пациента крепят небольшие электроды. Они улавливают слабые электрические сигналы, возникающие при работе мозга, и передают их на монитор. Прибор обрабатывает эти сигналы и показывает врачу данные по двум важным параметрам — глубине наркоза и уровню обезболивания. Врач может следить за ними отдельно и видеть, как они меняются в процессе операции.

Это важно еще и потому, что во время операции для разных целей используются разные препараты: одни погружают пациента в наркоз, другие отвечают за обезболивание. Новый монитор помогает анестезиологу точнее подбирать дозу, не увеличивая ее «про запас».

Раньше врач судил о реакции организма на препараты главным образом по частоте сердцебиения и артериальному давлению. Теперь эти данные дополняет информация об активности мозга — еще один ориентир.

Особенно полезен такой контроль при долгих операциях, которые длятся по пять-шесть часов, например, при хирургическом лечении сколиоза у подростков. За это время действие препаратов может меняться, поэтому врачу важно понимать, насколько глубоко пациент находится под наркозом и достаточно ли ему обезболивания. Детский организм реагирует на препараты иначе, чем взрослый, причем эта реакция может различаться и у детей разного возраста. Поэтому анестезиологу важно учитывать не только вес ребенка и рассчитанную дозировку, но и его индивидуальные особенности и реакцию организма на препараты во время операции.

Теперь у анестезиологов ОДКБ в Екатеринбурге появился еще один способ следить за тем, что происходит с ребенком во время операции, даже когда ребенок крепко спит.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда