Azur Air скорректировала расписание полетов из-за ограничений в регионах России

Azur Air вынужденно корректирует расписание полетов из-за вводившихся ограничений в нескольких регионах Поволжья и на Урале. Пассажирам рекомендуют отслеживать время вылета на онлайн-табло аэропортов и на сайте авиакомпании, либо в контакт-центре.

В Azur Air уточнили, что пассажирам будут предоставлены прохладительные напитки, горячее питание, а при необходимости — размещение в гостинице. «Корректировки необходимы для изменения маршрутов, дополнительного согласования графика полетов с аэропортами в России и за рубежом, а также для соблюдения регламента рабочего времени экипажей»,— указано в пресс-релизе перевозчика.

Минобороны России сообщало, что за ночь средства ПВО сбили 267 БПЛА над 14 российскими регионами. Из-за атак дронов приостанавливали прием и отправку рейсов несколько аэропортов, в том числе в Ижевске, Кирове, Нижнем Новгороде и Перми.