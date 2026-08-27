Azur Air скорректировала расписание полетов из-за ограничений в регионах России
Azur Air вынужденно корректирует расписание полетов из-за вводившихся ограничений в нескольких регионах Поволжья и на Урале. Пассажирам рекомендуют отслеживать время вылета на онлайн-табло аэропортов и на сайте авиакомпании, либо в контакт-центре.
В Azur Air уточнили, что пассажирам будут предоставлены прохладительные напитки, горячее питание, а при необходимости — размещение в гостинице. «Корректировки необходимы для изменения маршрутов, дополнительного согласования графика полетов с аэропортами в России и за рубежом, а также для соблюдения регламента рабочего времени экипажей»,— указано в пресс-релизе перевозчика.
Минобороны России сообщало, что за ночь средства ПВО сбили 267 БПЛА над 14 российскими регионами. Из-за атак дронов приостанавливали прием и отправку рейсов несколько аэропортов, в том числе в Ижевске, Кирове, Нижнем Новгороде и Перми.
Авиакомпания Azur Air, чье расписание было скорректировано из-за ограничений в регионах Поволжья и Урала, ранее также сталкивалась с необходимостью изменения полетных программ из-за атак беспилотных летательных аппаратов. Например, 7 мая 2026 года Azur Air корректировала расписание из-за ограничений работы аэропорта Внуково, вызванных атакой БПЛА, в результате чего несколько рейсов были задержаны. В тот день на подлете к Москве было сбито 17 дронов, а часть самолетов, направлявшихся во Внуково, перенаправили в другие аэропорты Московского авиаузла. Также 28 февраля 2026 года AZUR Air изменила маршрут рейсов на Мальдивы в связи с закрытием воздушного пространства Ирана после атаки на Иран.
В целом, авиакомпании часто корректируют расписания из-за различных ограничений, связанных с безопасностью. Например, 18 августа 2026 года авиакомпания «Победа» была вынуждена изменить расписание из-за ограничений в аэропортах Москвы и Сочи, введенных после атак БПЛА, в результате чего ночью к Москве было сбито 103 беспилотника. Кроме того, с 11 июля по 12 августа 2026 года предельная высота полетов в районе аэропортов Шереметьево, Внуково и Домодедово была снижена до 4900 м, а транзитные рейсы в этой зоне были запрещены для обеспечения безопасности полетов.
Ранее, 12 марта 2026 года, Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта Azur Air до 8 июня из-за нарушений в техническом обслуживании самолетов. В связи с этим Azur Air направила Росавиации план устранения замечаний и скорректировала программы полетов. В начале июня 2026 года Росавиация сняла ограничения с сертификата Azur Air, после того как компания завершила корректирующие мероприятия, включая пересмотр процедур обеспечения запчастями и более частую подготовку экипажей на тренажерах. При этом три самолета были временно выведены из эксплуатации из-за отклонений в параметрах двигателей.