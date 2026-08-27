Минобороны России: средства ПВО за ночь сбили 267 БПЛА над регионами страны

За минувшую ночь средства ПВО сбили над территорией России 267 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Согласно сводке, дроны перехватывали над приграничными Белгородской, Брянской и Курской областями. Также — над территориями Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Ульяновской областей. Помимо этого, БПЛА были уничтожены над Крымом, Башкирией, Кубанью, Черным и Азовским морями.