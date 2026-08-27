Между Канье и кассой

Зрители нашли способы вернуть невозвратные билеты на концерт Канье Уэста. Одни оспаривают покупку в приложении банка — это, в частности, позволяет сделать Т-Банк. Другие пишут организатору претензию о том, что их ввели в заблуждение недостаточно полной информацией о месте, которое они приобретают. Таким образом возврат в 176 тыс. руб. — билет плюс комиссия — согласовали фанатке, которая собиралась смотреть шоу из VIP-ложи. При покупке на сайте не был указан номер кресла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

При этом многие покупатели жалуются, что на их запрос о возврате билетов организаторы не отвечают. Но им придется это сделать, чтобы избежать банкротства, отмечает управляющий партнер Центра судебного представительства Алексей Сиренко:

«Если перенос концерта, то происходят два действия. Первое — расторжение первоначального договора. Новый договор потребитель заключать не обязан, поэтому все убытки, которые возникают в связи с отменой изначально запланированного мероприятия, должен возмещать организатор. Он обязан вернуть полную стоимость, если такое требование поступило от потребителя ранее чем за месяц до начала мероприятия. Поэтому, конечно, они должны отреагировать.

Я бы рекомендовал фанатам Канье Уэста фиксировать свои обращения. В том случае, если деньги не будут возвращены, их уже можно будет взыскивать в судебном порядке в полном объеме. Я смотрел финансовое положение этой компании в открытых источниках. Там за прошлый год убытки порядка 160 млн руб., уставный капитал — 200 тыс. руб., а сама компания расположена в подвальном помещении где-то в Сокольниках.

Это не говорит о полной несостоятельности организатора на данный момент, но в случае масштабных обращений и взыскания больших сумм риск его банкротства я бы оценивал как экстремально высокий».

На сайте тура Йе 3 и 4 сентября запланированы выступления в США, 24 октября — в Индонезии. Между ними — 10 и 11 октября — все еще значатся концерты в России. На сайте организатора агентства Say Agency билеты также еще в продаже. Как заявила изданию РБК глава Say Agency, концерт никто не отменял и «еще совершенно точно рано говорить о чем-то другом». Тем временем «Газпром Арена» разместила на своем сайте сообщение о том, что любые обновления касательно концерта Канье Уэста могут быть размещены только на ресурсах Say Agency, подтвердив, что площадка не является организатором. Агентство уже выплатило рэперу аванс за выступление. СМИ называли сумму в 1,5 млрд руб. Если договориться о датах и месте не получится, гонорар артист скорее всего не вернет, считает продюсер музыкальных фестивалей Андрей Клюкин:

«Вообще, очень сложно что-либо оценивать, не видя контракта. Но общемировая практика, к сожалению, чаще всего на стороне артиста. Если что-то меняется или, например, происходит отмена по вине организатора, артист, как правило, имеет право оставить гонорар себе. Я не знаю, как это прописано в данном договоре, но у крупных артистов гастрольный график расписан, и это не значит, что у них есть свободное время.

При этом все зависит от личных отношений организатора и менеджера артиста. Мы сталкивались с подобными ситуациями. Бывали случаи, когда артист просто удерживал гонорар: не смогли провести концерт, вам дали окно на определенную дату — должны были его использовать. Но бывало и наоборот, когда артист входил в положение и возвращал деньги. Кроме всего прочего, таких крупных артистов, как правило, никто не подписывает напрямую — это происходит через агентство. Понятно, что агентство ведет большую работу с разными площадками, но при этом всегда в первую очередь отстаивает интересы артиста.

И если эти деньги уже перевели, то велика вероятность, если концерт не состоится, организаторы, скорее всего, их потеряют».

Концерты Канье Уэста в 2025 году отменяли в Австралии и Словакии, а в 2026 году — в Польше, Швейцарии и Великобритании. Власти связывали запреты с поддержкой рэпером нацистской идеологии. В России официальных объяснений возможной отмены концерта еще не было.

Юлия Савина