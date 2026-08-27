КХЛ провела предсезонную пресс-конференцию

В Москве состоялась традиционная пресс-конференция руководства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) перед стартом нового сезона. На вопросы журналистов ответили президент лиги Алексей Морозов и ее вице-президент Сергей Доброхвалов.

Одной из главных тем брифинга стала имплементация нового правила. С сезона-2026/27 предполагалось запретить хоккеистам удерживать шайбу в перчатке, играть по шайбе разрешалось бы только открытой ладонью. Нововведение действовало на летних предсезонных турнирах и было подвергнуто критике после того, как в ряде матчей игроки, зажимавшие шайбу в краге, получали малые штрафы. В частности, главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил, что правило «придумал человек, который не играл в хоккей», а наставник ЦСКА Игорь Никитин описал его включение в регламент пословицей «Нет опаснее человека, чем неумный человек с инициативой».

На пресс-конференции Алексей Морозов рассказал, что, вопреки итогам голосования в начале межсезонья, теперь «большинство клубов не поддерживает нововведение», и КХЛ рассматривает возможность вернуться к предыдущей редакции правил.

Другой заметной темой стал вопрос места проведения домашних матчей хоккейного клуба «Сочи». По ходу предыдущего регулярного чемпионата две игры в южном городе прерывались из-за угрозы атак БПЛА. Матч «Сочи» против московского ЦСКА 23 февраля был остановлен, отложен и доигран уже в столице через три недели. Матч против нижегородского «Торпедо» 1 марта также был прерван, но его в итоге смогли довести до конца в этот же день.

Президент КХЛ Алексей Морозов отметил, что в предстоящем первенстве у «Сочи» вновь «может возникнуть сложная ситуация». Тем не менее клуб начнет чемпионат в своем городе. «Наши безопасники отслеживают ситуацию именно по данному региону. Во дворце есть оперативный штаб. Пока что "Сочи" начинает свои домашние в Сочи. Будем следить за обстановкой. Сейчас какие-либо переносы не рассматриваются», — добавил глава лиги.

Наконец, на пресс-конференции получила продолжение противоречивая история с отказами в выдаче некоторым журналистам сезонных аккредитаций, позволяющих посещать любой матч лиги, за исключением встреч финала Кубка Гагарина, без подачи дополнительных запросов. Сергей Доброхвалов объяснил, что личные ресурсы приславших запросы на аккредитации в качестве блогеров Дарьи Тубольцевой и Юрия Голышака не соответствовали критериям, связанным с объемом освещения матчей КХЛ. В прошлом хоккейный судья и функционер, а теперь комментатор и эксперт Леонид Вайсфельд, по словам вице-президента лиги, не значился в присланном телеканалом «Матч ТВ» списке сотрудников, хотя подавал заявку именно от этой редакции.

Другой случай — со специальным корреспондентом газеты «Спорт-Экспресс» Алексеем Шевченко. «Здесь произошло конкретное нарушение конкретных пунктов положения. Мы уже давали комментарии по этому поводу. Есть определенный набор публикаций Алексея, которые нарушили эти правила. Я бы даже сказал, извините, систематически нарушали», — отметил Сергей Доброхвалов, при этом пообещав «привести конкретные ссылки на конкретные публикации Алексея, которые нарушили регламент» в ответ на официальный запрос «Спорт-Экспресса». При этом вице-президент КХЛ уточнил, что хоккейный обозреватель также лишен возможности подавать заявки на разовые аккредитации (их рассматривают клубы, на площадках которых проходят соответствующие матчи). «Если человек, по нашему мнению, нарушил правила аккредитации, это касается всех ее видов», — подчеркнул он.

Помимо этого, в руководстве КХЛ признались, что уже начали подготовку к юбилейному, 20-му сезону, который стартует следующей осенью. «Есть интересные планы, интересные задумки и идеи, что можно сделать и как-то так отметить. 20 лет Континентальной хоккейной лиги — большая дата. Совершенно точно все партнеры лиги будут участвовать в этом праздновании, поэтому подготовка, поскольку все масштабы проектные, начнется уже в этом сезоне. Если случится такое счастье, что Александр Овечкин к 20-му сезону приедет в КХЛ, мы будем очень рады, что он отметит 20-летие с нами», — сказал вице-президент Сергей Доброхвалов.

Предстоящий сезон Александр Овечкин проведет в «Вашингтон Кэпиталс». Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) летом подписал с клубом, за который выступает с 2005 года, новый однолетний контракт.

Кроме того, руководство КХЛ высказалось о сотрудничестве с букмекерской компанией FONBET, которое тоже приближается к юбилею, только десятилетнему. Партнерство стартовало в 2017 году, а в 2022 году букмекер стал титульным спонсором турнира.

«Можем ли мы устать от сотрудничества с FONBET? — начал Сергей Доброхвалов. — Точно не устали, ответ однозначный! Неуставание связано с тем, что мы каждый год запускаем что-то новое. Это всегда большой интерес у всех команд, которые работают по обе стороны. Мы очень плотно работаем. Наши креативные команды и команды, кто дальше реализует руками, практически живут вместе при реализации различных проектов. Поэтому действительно это очень интересная работа. Я, честно, порой даже завидую своим сотрудникам, которые в этом участвуют. Действительно, много нового интереса, поэтому точно не устали».

«Конечно, огромное внимание уделяется социально значимым проектам: это «Доброфура» и в целом деятельность благотворительной программы ДоброFON. — продолжил вице-президент КХЛ. — Масса социально важных вещей, в рамках которых мы уже направили на благотворительность более 130 млн руб. за последние годы. Это действительно важная, существенная цифра, на наш взгляд».

Арнольд Кабанов