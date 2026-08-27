Улицу Краснофлотцев в Екатеринбурге закрыли до конца года

В Екатеринбурге продлили сроки закрытия движения транспорта по улице Краснофлотцев на участке улиц Донская — Шефская, сообщили в администрации города. Проезд будет закрыт c 1 сентября по 31 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На период работ по модернизации магистральных теплосетей организация потоков автотранспорта осуществляется по улицам Краснофлотцев, Баумана, Шефская, Корепина, Таганская, переулок Изумрудный и Балаклавский тупик. Некоторые автобусы и троллейбус продолжат двигаться по измененным маршрутам:

Троллейбус №33: Коммунистическая — Восстания — Фрезеровщиков — Таганская — Красных Командиров — Шефская — Краснофлотцев — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Педагогический университет;

Автобус №41 в направлении конечной остановки Промышленный проезд следует по улицам Таганская — Баумана — Шефская — Краснофлотцев. Отменяется остановка «Спортивная». В направлении конечной остановки «Заречный»: Краснофлотцев — Шефская — Баумана — Таганская — Краснофлотцев;

Автобус № 68 в направлении конечной остановки «Таганская»: Краснофлотцев — Шефская — Баумана — Таганская.

Схемы движения этих маршрутов на Эльмаше изменили 15 июня. Вернуть привычные пути следования планировалось после 30 августа.

Ирина Пичурина