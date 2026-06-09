В Екатеринбурге до конца лета изменят маршруты троллейбуса №33 и двух автобусов

В Екатеринбурге с 15 июня по 30 августа изменятся схемы движения троллейбуса №33 и автобусов №41 и 68. Корректировки связаны с модернизацией магистральных тепловых сетей на улице Краснофлотцев. Как сообщили в мэрии, специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» на период проведения работ закроют движение транспорта по улице Краснофлотцев на участке от улицы Донской до улицы Таганской.

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На время ограничений троллейбус №33 будет следовать по измененному маршруту:

Коммунистическая — Восстания — Фрезеровщиков — Таганская — Красных Командиров — Шефская — Краснофлотцев — Старых Большевиков — Фронтовых Бригад — Педагогический университет.

Автобус № 41 будет следовать:

В направлении конечной остановки «Промышленный проезд» будет направлен по улицам Таганская — Баумана — Шефская — Краснофлотцев. Отменяется остановка «Спортивная».

В направлении конечной остановки «Заречный» будет направлен по улицам: Краснофлотцев — Шефская — Баумана —Таганская — Краснофлотцев. Отменяются остановки: «Шефская» и «Спортивная».

Автобус № 68 будет следовать:

В направлении конечной остановки «Таганская» будет направлен по улицам: Краснофлотцев — Шефская — Баумана — Таганская. Отменяются остановки «Шефская» и «Спортивная».

Отмечается, что на период объезда высадка/посадка пассажиров осуществляется на всех действующих остановках.

Ранее сообщалось, что на Уралмаше в Екатеринбурге на пять дней закроют движение транспорта в связи с проведением ремонта трамвайных путей.

Полина Бабинцева