К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник Успения Пресвятой Богородицы

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Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр

Фото: Московский патриархат Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр

Фото: Московский патриархат

От всего сердца поздравляю вас с великим праздником Успения Пресвятой Богородицы — днем, который святоотеческая традиция дерзновенно и справедливо именует «Богородичной Пасхой»!

В церковном календаре этот день занимает особое место. Завершая Успенский пост, Церковь вспоминает переход Божией Матери от земной жизни в вечность. В православном понимании это событие названо «успением» — тихим сном и радостной встречей со Христом, за которой следует торжество жизни. Как поется в праздничном песнопении: «В рождестве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, Богородица».

Праздник Успения напоминает нам о том, что земной путь человека — это не бессмысленное течение времени, а созидательный труд и подготовка к вечности.

В современном динамичном мире, где события сменяют друг друга с невероятной скоростью, а перед обществом встают сложные экономические и социальные вызовы, Успение указывает на подлинный горизонт человеческой жизни — вечность. Земные труды, стратегия и созидание приобретают настоящую ценность лишь тогда, когда они соотнесены с высшим нравственным вектором. Подлинный успех любых благих начинаний определяется не только материальными показателями, но и той нравственной ответственностью, которую мы берем на себя перед Богом, совестью и обществом.

Примеры милосердия, служения ближнему и душевной чистоты, оставленные нам Пресвятой Богородицей, показывают: сила общества заключается в его духовной зрелости, взаимном уважении и стремлении к миру. Пресвятая Дева не покинула мир — Её успение стало не уходом, а обретением нового качества присутствия: небесного заступничества о всех, кто ищет правды, мира и утешения.

Желаю вам, дорогие друзья, душевного спокойствия и духовной зоркости, чтобы за стремительной сменой земных событий уметь видеть вечные смыслы. Пусть свет праздника Успения наполнит ваши сердца радостью, дарует мудрость, крепость сил и благословенные успехи во всех благих и созидательных делах!

Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр