TotalEnergies вышла из проекта «Арктик СПГ-2»

Французская TotalEnergies завершила передачу своих 10% в проекте «Арктик СПГ-2» структуре НОВАТЭКа ООО «НордЛайн», сообщила TotalEnergies 27 августа. В результате доля структур НОВАТЭКа в «Арктик СПГ-2» увеличится до 70%. По 10% в «Арктик СПГ-2» сохраняют китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / Reuters Фото: Abdul Saboor / Reuters

В TotalEnergies сообщили, что в рамках соглашения о передаче доли сохраняют право на возмещение компанией «Арктик СПГ-2» своей доли займов, предоставленных проекту, в размере около $1,3 млрд. «Такое возмещение может быть осуществлено в будущем с учетом действующих санкций»,— уточнила компания.

TotalEnergies первой из иностранных акционеров вошла в проект «Арктик СПГ-2» в 2018 году, заплатив за свою долю около $2,55 млрд, еще примерно $1,5 млрд должны были составить инвестиции в СПГ-проект, которые участники вносили пропорционально своим долям. В 2022 году после начала военных действий на Украине TotalEnergies списала стоимость всех своих российских активов, включая $4,1 млрд, в которые оценивала долю в «Арктик СПГ-2», после чего заявляла, что перестала получать доход от проекта. У TotalEnergies остаются доли в самом НОВАТЭКе и в проекте «Ямал СПГ-2» (20%), которые не находятся под санкциями.

Подробнее в материале «Ъ» — «Тотальное исключение».