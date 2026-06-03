Тотальное исключение

Ключевой иностранный акционер «Арктик СПГ-2» французская TotalEnergies выйдет из проекта, передав свою десятипроцентную долю структурам НОВАТЭКа, который уже контролирует 60% в СПГ-заводе. По данным “Ъ”, выход компании из «Ямал СПГ» и самого НОВАТЭКа пока не обсуждается. Основной вопрос — будет ли НОВАТЭК перепродавать долю TotalEnergies. По оценкам аналитиков, уход французов существенно не отразится на положении включенного в SDN List завода, а продаваемый пакет может заинтересовать китайские компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин разрешил французской TotalEnergies SE продать 10% в проекте «Арктик СПГ-2» на Гыдане, находящемся под блокирующими санкциями США. Согласно распоряжению, покупателем выступит ООО «НордЛайн», учрежденное НОВАТЭКом 22 мая. В результате доля структур НОВАТЭКа в «Арктик СПГ-2» увеличится до 70%.

Условия сделки не раскрываются. Обычно дисконт при продаже российских активов иностранными владельцами составляет 60%, также есть «налог на выход» в 35%.

Пока также неясно, останется ли эта доля у самого НОВАТЭКа, или пакет в дальнейшем будет перепродан. В НОВАТЭКе свои дальнейшие планы не комментировали.

TotalEnergies на правах стратегического партнера первой из иностранных акционеров вошла в проект «Арктик СПГ-2» в 2018 году. За свою долю компания заплатила около $2,55 млрд, еще около $1,5 млрд должны были составить инвестиции в СПГ-проект, которые акционеры вносили пропорционально своему участию. В 2022 году после начала военных действий на Украине французская компания списала стоимость всех своих российских активов, включая $4,1 млрд, в которые оценивала долю в «Арктик СПГ-2», после чего заявляла, что перестала получать доход от проекта.

У TotalEnergies остаются доли в самом НОВАТЭКе и в проекте «Ямал СПГ-2» (20%), которые не находятся под санкциями.

По словам собеседников “Ъ” в правительстве, речь о выходе TotalEnergies из этих активов сейчас не идет. По 10% в «Арктик СПГ-2» сохраняют китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC.

Проект «Арктик СПГ-2» стоимостью более $25 млрд попал под блокирующие санкции США в ноябре 2023 года, после чего все иностранные акционеры проекта объявили форс-мажор по своим обязательствам. По сути, это блокировало их обязанности по финансированию и выполнению offtake-контрактов по отгрузкам СПГ (у каждого партнера контракт на 1,98 млн тонн в год). После этого НОВАТЭКу все-таки удалось самостоятельно запустить первую и вторую линии проекта мощностью по 6,6 млн тонн (строительство третьей заморожено) каждая, однако СПГ-завод работает значительно ниже запланированной мощности: с начала 2026 года в китайском терминале Beihai LNG разгружено 15 партий СПГ.

Предоставление возможности для выхода TotalEnergies из «Арктик СПГ-2» источники “Ъ” в правительстве объясняют тем, что проект в ближайшие годы будет концентрировать продажи только на азиатских рынках: покупателей в других регионах в условиях санкций найти трудно, а страны ЕС прекратят покупку российского СПГ с 2027 года.

В феврале 2024 года глава TotalEnergies Патрик Пуянне говорил, что Европа не является более рынком для поставок СПГ с проекта: «Возможен только один рынок, один-два. Но это больше не наш актив».

Проект «Ямал СПГ» господин Пуянне относил к своим «очень сильным активам». В феврале он заявлял, что TotalEnergies планирует и дальше оставаться акционером «Ямал СПГ» и получать дивиденды, даже если запрет со стороны ЕС на импорт российского газа вынудит ее расторгнуть контракт на покупку СПГ с завода.

Старший аналитик «Эйлера» Андрей Полищук оценивает возможность сделки как позитивное событие для проекта — «Арктик СПГ-2» сможет сосредоточиться на азиатском рынке и акционерах этого региона. «Мы полагаем, что значительное увеличение поставок с проекта возможно уже в этом году. В долгосрочной перспективе выкупленная доля может быть использована для привлечения новых акционеров, обладающих технологиями или рынками сбыта. Это должно способствовать полному завершению проекта в будущем»,— считает он.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков ожидает, что в перспективе пакет TotalEnergies не будет принадлежать НОВАТЭКу. Наиболее вероятным покупателем он называет китайские компании. «Вряд ли кто-то другой будет претендовать на пакет, находящийся в SDN List. А Китай заинтересован в том, чтобы получить максимальную прибыль и мультипликативный эффект, имея возможность зарабатывать как акционер экспортера СПГ»,— говорит господин Юшков. Увеличение доли китайских компаний, по его мнению, может привести к тому, что КНР будет более активно включаться в решение проблемы обеспечения логистики СПГ, в первую очередь — формирования флота газовозов арктического класса, а также оборудования.

Татьяна Дятел, Ольга Мордюшенко