В Петербурге заложили новую дизель-электрическую подлодку «Малоярославец»

На заводе Объединенной судостроительной корпорации «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге прошла церемония закладки российской дизель-электрической подводной лодки «Малоярославец». Это уже пятый корабль серии проекта 677 «Лада».

Церемонию посетил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он выразил уверенность, что коллектив завода «в сотрудничестве с коллективами предприятий кооперации, достойно справится с поставленной задачей», передает его слова «Интерфакс».

В июне 2025 года президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота до 2050 года. Одна из ее первостепенных задач — модернизация подводных сил, отметил Николай Патрушев.

Подлодки проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подлодок, они признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями. Первый корабль проекта — «Кронштадт», он был передан ВМФ в январе 2024 года. Подлодка «Великие Луки» вошла в состав ВМФ в декабре 2025 года. Третья и четвертая подлодки — «Вологда» и «Ярославль» — были заложены парно 12 июня 2022 года.