Стали известны все участники общего этапа Лиги чемпионов

26 августа прошли заключительные ответные матчи раунда play-off квалификации Лиги чемпионов. Определились все участники общего этапа самого престижного еврокубкового турнира.

Греческий АЕК по сумме двух встреч победил болгарский «Левски» (0:0, 4:0). Норвежский «Викинг» одолел хорватское «Динамо» (2:2, 3:1). Турецкий «Фенербахче» оказался сильнее французского «Лиона» (1:1, 2:1). Словацкий «Слован» переиграл словенский «Целе» (1:1, 2:1 после дополнительного времени).

Ранее участие себе обеспечили испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Вильярреал» и «Бетис», английские «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Ливерпуль», немецкие «Бавария», «Боруссия», «Лейпциг» и «Штутгарт», итальянские «Интер», «Наполи», «Рома» и «Комо», французские ПСЖ, «Ланс» и «Лилль», нидерландские ПСВ и «Фейеноорд», португальские «Порту» и «Спортинг», украинский «Шахтер», бельгийский «Брюгге», норвежский «Будё-Глимт», чешская «Славия», турецкий «Галатасарай», австрийский ЛАСК и азербайджанский «Сабах».

Жеребьевка общего этапа состоится 27 августа в Монако. На групповой стадии команды проведут по восемь матчей — они будут проходить с 8 сентября по 27 января.

Финал Лиги чемпионов пройдет 5 июня на мадридском стадионе Metropolitan. Действующим победителем турнира является ПСЖ, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Арнольд Кабанов