«Т-Технологии» установили максимальный объем допэмиссии для консолидации «Точки»
Совет директоров «Т-Технологий» рекомендовал установить максимальный объем допэмиссии для консолидации 100% АО «Точка» в размере 550 млн акций, указано в материалах холдинга.
Дополнительное размещение акций будет происходить по закрытой подписке. Установленный объем включает необходимый по закону резерв «для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами», следует из пресс-релиза.
Реальная потребность в акциях, по оценке совета директоров, составит около половины рекомендованного объема. Примерно треть фактического объема допэмиссии будут выпущены для конвертации в бумаги «Точки», уже находящиеся в экономической собственности «Т-Технологий» через Каталитик Пипл (32%). Эту часть пакета составляют квазиказначейские акции группы, и их не собираются продавать на рынок или использовать иным способом для «эффективного размытия».
В совете директоров «Т-Технологий» ожидают, что цена акций группы при допэмиссии будет установлена выше текущей рыночной, что позволит не допустить дополнительного размытия. Если акционеры одобрят рекомендованный объем размещения, совет директоров объявит оценку «Точки» и цену акций «Т-Технологий» в конце сентября. Закрытие сделки запланировано на конец 2026 года.
В апреле холдинг Владимира Потанина «Интеррос» выкупил у VK 25% акций АО «Точка» (владелец Точка-банка), чтобы передать этот пакет «Т-Технологиям» при допэмиссии по закрытой подписке. О намерении консолидировать 100% «Точки» в «Т-Технологиях» говорили еще в начале февраля. Тогда же группа анонсировала сделку осенью текущего года. Несмотря на планируемую консолидацию, в «Интерросе» предупреждали, что Точка-банк продолжит работать под собственной лицензией.
В апреле 2026 года холдинг «Интеррос» Владимира Потанина приобрел у VK 25% акций АО «Точка» за 21,2 млрд рублей, чтобы передать этот пакет группе «Т-Технологии» в рамках дополнительной эмиссии акций. Сделка состоялась со значительной премией к справедливой стоимости актива, так как VK приобрела пакет акций «Точки» в 2023 году за 11,6 млрд рублей.
«Т-Технологии» планируют консолидировать 100% АО «Точка», чтобы усилить свои позиции в сегменте B2B, поскольку клиентские базы двух банков почти не пересекаются, а их продукты дополняют друг друга. На фоне этих планов в феврале 2026 года «Т-Технологии» провели сплит акций в соотношении 1 к 10 для повышения их доступности частным инвесторам, а в ноябре 2025 года объявили программу обратного выкупа акций до 5% капитала для мотивации менеджмента.
«Каталитик Пипл», совместное предприятие «Интерроса» и «Т-Технологий», контролирует 64% акций АО «Точка» и приобрела контроль над ним во втором квартале 2025 года. В конце 2025 года «Каталитик Пипл» также выкупила 25% акций ИТ-компании Selectel за 16 млрд рублей.