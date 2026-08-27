«Т-Технологии» установили максимальный объем допэмиссии для консолидации «Точки»

Совет директоров «Т-Технологий» рекомендовал установить максимальный объем допэмиссии для консолидации 100% АО «Точка» в размере 550 млн акций, указано в материалах холдинга.

Дополнительное размещение акций будет происходить по закрытой подписке. Установленный объем включает необходимый по закону резерв «для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами», следует из пресс-релиза.

Реальная потребность в акциях, по оценке совета директоров, составит около половины рекомендованного объема. Примерно треть фактического объема допэмиссии будут выпущены для конвертации в бумаги «Точки», уже находящиеся в экономической собственности «Т-Технологий» через Каталитик Пипл (32%). Эту часть пакета составляют квазиказначейские акции группы, и их не собираются продавать на рынок или использовать иным способом для «эффективного размытия».

В совете директоров «Т-Технологий» ожидают, что цена акций группы при допэмиссии будет установлена выше текущей рыночной, что позволит не допустить дополнительного размытия. Если акционеры одобрят рекомендованный объем размещения, совет директоров объявит оценку «Точки» и цену акций «Т-Технологий» в конце сентября. Закрытие сделки запланировано на конец 2026 года.

В апреле холдинг Владимира Потанина «Интеррос» выкупил у VK 25% акций АО «Точка» (владелец Точка-банка), чтобы передать этот пакет «Т-Технологиям» при допэмиссии по закрытой подписке. О намерении консолидировать 100% «Точки» в «Т-Технологиях» говорили еще в начале февраля. Тогда же группа анонсировала сделку осенью текущего года. Несмотря на планируемую консолидацию, в «Интерросе» предупреждали, что Точка-банк продолжит работать под собственной лицензией.