«Интеррос», и «Точка»

Собственники АО «Точка», владеющего одноименным банком, договорились о выкупе блокирующего пакета. VK (MOEX: VKCO) продала 25% компании холдингу «Интеррос» Владимира Потанина за 21,2 млрд руб. За это снятие препятствия к консолидации банка в холдинге «Т-Технологии» покупателю пришлось заплатить цену, значительно превышающую рыночные мультипликаторы. Реакцию миноритарных акционеров «Т-Технологий» на сделку можно будет увидеть 17 апреля.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Владимир Потанин

16 апреля холдинг «Интеррос» Владимира Потанина заявил о приобретении 25% акций АО «Точка» у технологической компании VK. Сумма сделки составила не менее 21,2 млрд руб., сообщили в VK. В дальнейшем «Интеррос» намерен передать приобретенный пакет ГК «Т-Технологии» в рамках допэмиссии по закрытой подписке.

АО «Точка» является единственным владельцем Точка-банка. Согласно данным «Интерфакса», на 1 января 2026 года банк «Точка» занимал 26-е место по активам (389 млрд руб.). До последнего времени 64% АО «Точка» принадлежало компании «Каталитик Пипл», а миноритарными акционерами выступали компания 1С и VK. При этом 50,01% «Каталитик Пипл» принадлежит «Т-Технологиям», а 49,99% — «Интерросу». «Т-Технологии» также владеют Т-Банком, который на начало года занимал 7-е место по активам (5,53 трлн руб.).

В начале февраля «Т-Технологии» заявили, что намерены консолидировать 100% АО «Точка», при этом сделка может состояться уже осенью 2026 года (см. “Ъ” от 4 февраля). В «Интерросе» отмечали, что приветствуют намерение «Т-Технологий» провести консолидацию, при этом указывали, что «Точка-банк продолжит работать под собственной лицензией». Тогда же отмечалось, что VK была не намерена выходить из бизнеса. Однако без покупки блокирующего пакета консолидация была невозможна.

Участники рынка считают, что VK продала долю в АО «Точка» со значительной премией к справедливой стоимости актива. Как указывает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, учитывая, что в середине 2023 года банк «Траст» продал 90% акций компании за 41,5 млрд руб. (см. “Ъ” от 11 июля 2023 года), нынешняя сумма сделки находится «заметно выше прежних ценовых ориентиров», что «указывает на существенную премию». Как считает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин, по мультипликатору P/E (отношение рыночной цены акции к чистой прибыли на одну акцию) сделка прошла по показателю 7, тогда как средний показатель в секторе составляет 4–5. При первичном размещении акций МТС-банк предлагал свои бумаги по 5,6 по мультипликатору P/E (см. “Ъ” от 13 апреля 2024 года). С учетом того что в 2023 году VK приобрела пакет акций «Точки» за 11,6 млрд руб., а сумма полученных за это время дивидендов превысила 4,3 млрд руб., «сделка явно прошла в интересах компании», отмечает старший аналитик ИК «Риком-Траст» Валерия Попова.

По оценке аналитиков, консолидация акций значительно укрепит позиции группы.

«Клиентские базы банков почти не совпадают, поэтому линейки продуктов банков дополняли бы друг друга»,— отметила старший аналитик банка «Синара» Ольга Найденова.

17 апреля на российских биржах возобновятся торги акциями «Т-Технологий» после проведенного сплита 1:10. На них будет видна в том числе реакция инвесторов на решение проблемы по консолидации «Точки». Но если параметры ожидаемой допэмиссии не устроят инвесторов, «после возобновления торгов возможна и коррекция котировок», отмечает господин Кабаков. При этом, как отмечает господин Бредихин, критического снижения цены акций ожидать не стоит, так как перспективы снижения ключевой ставки, а также программа обратного выкупа акций, которую холдинг проводит с ноября 2025 года, поддержат стоимость его акций.

Андрей Ковалев