Консул в Женеве рассказал о сложностях с получением визы в Швейцарию для россиян

Власти Швейцарии стали требовательнее и строже анализировать визовые заявки от россиян, которые планируют приехать в страну со своей семьей или по приглашению проживающих там родственников. Об этом «РИА Новости» рассказал генконсул России в Женеве Игорь Попов.

«В отношении граждан РФ ситуация ужесточилась, то есть так, как было раньше, все на автомате — этого уже нет. Они очень все проверяют»,— сказал господин Попов. Он добавил, что посещения семьей (например, муж, жена, ребенок) «очень не приветствуются» властями Швейцарии. Ситуация с выдачей виз по родственным приглашениям резко ухудшилась в последние месяцы, отметил консул.

С большей вероятностью граждане России могут получить визу на определенный срок поездки, для этого нужно показать купленные билеты на самолет. Однако даже при таких условиях нет гарантий, что заявитель из России получит визу.

По информации издания Euractiv, за прошлый год страны Евросоюза выдали гражданам России 620 тыс. виз. Это на 10% больше прошлогоднего показателя. Причем 77% из выданных виз — туристические. Politico писало, что 11 стран Европы призвали ужесточить въезд для российских туристов.