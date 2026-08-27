ФАС внесла поставщика мантий для УрФУ в реестр недобросовестных

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) внесло поставщика мантий ООО «Терминал» в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Решение принято по итогам проверки исполнения контракта с Уральским федеральным университетом (УрФУ), сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УрФУ Фото: УрФУ

В апреле вуз подписал с компанией соглашение о поставке свыше 9 тыс. комплектов выпускной одежды, но контракт был серьезно нарушен. Поставщик не выполнил обязательства в срок и не передал полный объем товара к дате проведения церемонии. Комиссия установила, что уже поступившие изделия были без необходимых элементов, а качество пошива и материалов не соответствовало требованиям договора. Кроме того, вместо заявленного производителя была поставлена продукция неизвестного происхождения.

Утром 27 июня, перед назначенным выпускным, в УрФУ сообщили, что комплектов мантий не хватит на всех окончивших университет, поэтому вуз решил не выдавать их никому. Как заявили «Ъ-Урал» в организации, поставщик комплектов привез лишь 2/3 от общего объема к утру. В компании-поставщике «Креатив Мерч Бюро» сообщили, что готовы были отдать мантии вовремя, однако вуз со своей стороны остановил поставку.

Ирина Пичурина