В УрФУ обвинили поставщика в отсутствии мантий на выпускном

В Уральском федеральном университете (УрФУ) объяснили отсутствие мантий на выпускном. Как заявили «Ъ-Урал» в организации, поставщик комплектов привез лишь 2/3 от общего объема к утру, поэтому было принято решение отказаться от мантий вовсе, чтобы не лишать их части пришедших. В компании-поставщике «Креатив Мерч Бюро» сообщили, что готовы были отдать мантии вовремя, однако вуз со своей стороны остановил поставку.

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Утром 27 июня, перед назначенным выпускным, в УрФУ сообщили, что комплектов мантий не хватит на всех окончивших университет. «Мы не можем допустить ситуации, когда часть выпускников будет в мантиях, а часть — нет. Чтобы сохранить единство и солидарность, нам пришлось принять решение и всем отказаться от мантий на церемонии»,— сообщили в Telegram-канале университета.

По контракту мантии должны были поставить 22 июня, пояснили в УрФУ. «У вуза было бы несколько дней на подготовку к выпускному и передачу мантий студентам. Поставка не состоялась в срок»,— сказали «Ъ-Урал» в пресс-службе вуза.

При этом в письме поставщик сообщил, что поставка будет вечером 26 июня. «Выдача комплектов – мантий, галстуков, накидок, капюшонов, конфедераток – в институтах студентам была назначена в авральном режиме с 9.00 в день выпускного. К сожалению, ни ночью, ни утром мантии в полном объеме привезены не были»,— рассказали в университете.

По словам представителей вуза, к утру 27 июня у них находилась лишь часть комплектов, нектоторые из которых были неполными или не соответствовали требованиям контракта. Представители организации пожаловались на качество мантий: «длина шарфов и оттенки цветов разные, в шарфах не было флизелина, нарушены стандарты пошива».

«Университет, руководствуясь и письменными, и устными заверениями поставщика о том, что к утру 27.06 все количество комплектов по договору будет доставлено, не объявлял своим выпускникам информацию до последнего, что, в конечном счете, усугубило ситуацию, — ребята готовились к празднику впопыхах, решая вопрос с нарядами»,— сказали в УрФУ.

Комплекты собирали в здании главного корпуса УрФУ всю ночь. В компании-поставщике утверждают, что это делали сотрудники предприятия, в университете — работники вуза.

В ООО «Терминал» (бренд «Креатив Мерч Бюро») считают, что успели бы собрать комплекты для выпускников к празднику, если бы УрФУ сам не остановил поставку. Как следует из предоставленных компанией переписок, ближе к 7 утра представители университета заявили, что не будут принимать мантии, так как поступило 2/3 от их общего объема, и на всех выпускников комплектов не хватит.

Сейчас, по заявлению компании, комплекты находятся в университете, при этом оплачены они не были — «Креатив Мерч Бюро» получало только аванс в 30%, а акты приемки мантий подписаны не были. Общая стоимость контракта составляла 11,293 млн руб.

Компания направила вузу официальный ответ на уведомление о расторжении договора. «Сейчас стадия переговоров, пока однозначно заявить о последовательности действий нельзя, так как обе стороны вырабатывают стратегию»,— сказал Юлия Лопаницына.

В УрФУ 1 июля сообщили, что готовы бесплатно выдать мантии желающим выпускникам, однако все комплекты вернут поставщику. «Оргкомитет принял решение собрать заявки от желающих и решить вопрос с выдачей торжественных комплектов по составленным спискам. Сколько времени на это потребуется, точно оценить пока сложно, просим всех, кто оставит заявку, набраться терпения»,— указано в сообщении.

Анна Капустина