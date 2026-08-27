ВС рассмотрит спор Алеф-банка и ВСК о страховой выплате по банковской гарантии

Верховный суд (ВС) РФ разъяснит, когда банк вправе получить компенсацию от страховщика за выплату по независимой гарантии. История конфликта началась в январе 2022 года, когда ООО «Строительная компания №1» обязалось по заказу АНО РСИО выполнить проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на спортивном комплексе в Москве. В обеспечение этих обязательств Алеф-банк в феврале 2022 года выдал в пользу РСИО независимую гарантию на 162 млн руб. Свой риск, что подрядчик не возместит выплату по гарантии, банк застраховал в ВСК на 50% от суммы.

В июне 2024 года заказчик уведомил подрядчика об отказе от договора из-за нарушения сроков прохождения экспертизы проектной документации и потребовал от банка выплаты по гарантии. В сентябре кредитная организация перечислила РСИО средства и уже в декабре 2024-го добилась решения суда о взыскании 154,9 млн руб. с подрядчика, но в полном объеме деньги так и не получила. Тогда банк обратился в страховую компанию, требуя компенсировать половину суммы — 77,45 млн руб. Но ВСК отказалась платить, указав, что в феврале 2025 года Арбитражный суд Москвы признал отказ заказчика от договора недействительным из-за злоупотребления правом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Гарантию проверят на независимость».