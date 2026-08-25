Шотландцы выступили против строительства дата-центров в стране

Жители Шотландии выступают против постройки дата-центров. По мнению протестующих, дата-центры нарушат их образ жизни и нанесут ущерб экологии. Газета The Guardian приводит слова члена парламента Шотландии Дэвида Торранса: «Общественное давление огромно. Я никогда не видел такого уровня возражений против планов местных властей, а я в политике уже 25 лет».

Например, жители городка Охартул выступают против запланированного дата-центра высотой 35 метров и площадью около 1 млн кв м, что сопоставимо с размером 100 футбольных полей. Похожие претензии выразили жители других городов Шотландии – Ларберт и Эйрдри.

Как отмечает The Guardian, ранее чиновники активно звали в Шотландию потенциальных разработчиков дата-центров. В апреле генеральный директор Национального оператора энергетической системы Великобритании Финтан Слай заявил на одной из технологических конференций: «Если у вас есть крупный центр обработки данных, и вы хотите разместить его в Шотландии, пожалуйста, приходите и поговорите со мной, мы вам поможем».

Однако протесты местных жителей изменили позицию властей. Министерство государственных финансов Шотландии разработало новый набор указаний, регулирующих размещение дата-центров. Одним из новых правил стало заблаговременное уведомление местных властей и общественности о планах строительства любого дата-центра мощностью свыше 50 МВт.

«Шотландское правительство постепенно приближается к введению моратория, — заявила в интервью The Guardian директор благотворительной организации Action to Protect Rural Scotland Кэт Джонс. — Члены парламента Шотландии вернутся к работе на следующей неделе после летнего периода, проведенного в своих избирательных округах. Там они выслушали опасения местных жителей по поводу центров обработки данных. Люди ждут действий».

Евгений Хвостик