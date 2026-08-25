Шотландцы выступили против строительства дата-центров в стране
Жители Шотландии выступают против постройки дата-центров. По мнению протестующих, дата-центры нарушат их образ жизни и нанесут ущерб экологии. Газета The Guardian приводит слова члена парламента Шотландии Дэвида Торранса: «Общественное давление огромно. Я никогда не видел такого уровня возражений против планов местных властей, а я в политике уже 25 лет».
Например, жители городка Охартул выступают против запланированного дата-центра высотой 35 метров и площадью около 1 млн кв м, что сопоставимо с размером 100 футбольных полей. Похожие претензии выразили жители других городов Шотландии – Ларберт и Эйрдри.
Как отмечает The Guardian, ранее чиновники активно звали в Шотландию потенциальных разработчиков дата-центров. В апреле генеральный директор Национального оператора энергетической системы Великобритании Финтан Слай заявил на одной из технологических конференций: «Если у вас есть крупный центр обработки данных, и вы хотите разместить его в Шотландии, пожалуйста, приходите и поговорите со мной, мы вам поможем».
Однако протесты местных жителей изменили позицию властей. Министерство государственных финансов Шотландии разработало новый набор указаний, регулирующих размещение дата-центров. Одним из новых правил стало заблаговременное уведомление местных властей и общественности о планах строительства любого дата-центра мощностью свыше 50 МВт.
«Шотландское правительство постепенно приближается к введению моратория, — заявила в интервью The Guardian директор благотворительной организации Action to Protect Rural Scotland Кэт Джонс. — Члены парламента Шотландии вернутся к работе на следующей неделе после летнего периода, проведенного в своих избирательных округах. Там они выслушали опасения местных жителей по поводу центров обработки данных. Люди ждут действий».
Протесты против строительства дата-центров, затрагивающие Шотландию, наблюдаются не только там: в июне 2026 года калифорнийский город Монтерей-Парк стал первым городом в США, проголосовавшим за запрет строительства таких объектов.
Референдум в Монтерей-Парк состоялся 2 июня 2026 года, где более 86% участников высказались за запрет, как сообщает The Guardian. Несколько других американских городов уже ввели мораторий на строительство дата-центров, которые, особенно для искусственного интеллекта, вызывают критику из-за большого потребления электроэнергии и потенциального вреда для экологии. В марте 2026 года опрос Gallup показал, что 71% американцев выступают против строительства дата-центров для ИИ в их районах.
Протестные настроения также касаются и других инфраструктурных проектов: например, в августе 2026 года в Минцифры поступили сотни обращений юристов против законопроекта о сотовых вышках, лишающего местные власти права устанавливать минимальные расстояния от вышек до жилых домов. Многие из этих обращений были признаны типовыми и связанными с радиофобией.