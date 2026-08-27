В Иркутской области 20 отелей подключили возможность заселения через «Макс»

Гостиницы Иркутской области подключили возможность заселения в отели через мессенджер «Макс». Регистрация гостей с помощью цифрового ID доступна в 20 отелях региона, 12 из них имеют свыше 50 номеров. К 1 сентября 2026 года количество таких гостиниц планируется увеличить до 50, сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Для оформления гостю необходимо открыть раздел с цифровым ID в приложении, выбрать карточку с паспортом или свидетельством о рождении ребенка, если требуется заселение несовершеннолетнего, и нажать кнопку «Предъявить». После этого посетителю нужно показать QR-код сотруднику гостиницы для сканирования данных, а затем выбрать функцию «Подтвердить личность» и предъявить QR-код с фотографией для подтверждения личности.

Руководитель агентства по туризму региона Евгения Николаева уточнила, что использование нового формата является исключительно добровольным: «Выбор остается за гостем: можно воспользоваться цифровым форматом или предъявить бумажный паспорт».

Лолита Белова