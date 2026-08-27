Один из крупнейших ТРЦ Кемерова «Лапландия» выставлен на торги за 2,3 млрд рублей

На продажу выставлен один из крупнейших объектов коммерческой недвижимости Кузбасса — торгово-развлекательный центр «Лапландия». Продавцом актива выступает московское ООО «АМК-Проектная компания». Стартовая цена лота составляет 2,3 млрд руб. Прием предложений от потенциальных покупателей открыт с 25 августа по 24 сентября. Итоги торгов планируется подвести 28 сентября.

Согласно объявлению, общая площадь пятиэтажного здания 1987 года постройки составляет 72,4 тыс. кв. м. На прилегающей территории оборудована парковка на 1 тыс. машино-мест. Среди арендаторов площадей — федеральные сети одежды и обуви, фитнес-клубы, предприятия общепита и развлекательные зоны.

В 2022 году комплекс уже пробовали продать за 4,6 млрд руб.

«Лапландия» была открыта в сентябре 2007 года в результате реконструкции спортивно-культурного комплекса «Октябрьский». Работа ТРЦ неоднократно приостанавливалась надзорными органами из-за нарушений правил пожарной безопасности. В августе прошлого года после возгорания Центральный районный суд Кемерова постановил запретить ООО «Лапландия» деятельность по эксплуатации ТРЦ до 1 июля 2026 года.

ООО «Лапландия» зарегистрировано в ноябре 2022 года в Кемерове и специализируется на аренде и управлении собственным или арендованным торговым недвижимым имуществом. Уставный капитал распределен между двумя юрлицами: ООО «АМК-Проектная компания» (владеет долей 99%) и ООО «Грос» (1%). По данным сервиса Rusprofile, выручка компании за 2025 год составила 454,7 млн руб., убыток ¬— 49,2 млн руб.

Лолита Белова