Посольство России: воровство активов разрушит репутацию Швейцарии
Москва предупредила Берн о рисках для репутации при попытке изъять $10,6 млрд
В случае кражи замороженных российских активов Швейцария потеряет репутацию спокойной гавани для инвесторов, считает посольство РФ в Берне. В диппредставительстве убеждены, что швейцарские элиты осознают этот риск.
Дипломаты напомнили, что швейцарские власти, в том числе глава Минфина Карин Келлер-Зуттер, также отмечали неприемлемость конфискации российских активов. «Швейцарские элиты прекрасно понимают, что воровство российских активов окончательно уничтожит реноме Швейцарии как "безопасной гавани" для иностранных инвесторов»,— сказали «РИА Новости» в посольстве РФ.
По данным на 1 июля, сумма замороженных в Швейцарии российских активов достигла 8,5 млрд швейцарских франков (почти $10,6 млрд). В стране также заморожены 14 объектов недвижимости, автомобили, произведения искусства и другие предметы, которые принадлежат попавшим под санкции лицам и компаниям. При этом в секретариате Швейцарии по экономике (SECO) на этой неделе признали, что страна не имеет правовых оснований для конфискации замороженных российских активов.
По данным Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) на 1 июля, сумма замороженных российских активов увеличилась до 8,5 млрд швейцарских франков (около 10,6 млрд долларов США), что на 1,1 млрд больше показателя предыдущего года. Рост объясняется увеличением цен на золото, обнаружением новых активов и колебаниями стоимости уже заблокированных средств. Помимо финансовых ресурсов, Швейцария заблокировала 14 объектов недвижимости, автомобили, произведения искусства и другие предметы, принадлежащие подсанкционным лицам и компаниям. В декабре 2022 года швейцарские власти сообщали о заморозке российских активов на сумму около 7,5 млрд швейцарских франков (примерно 8,5 млрд долларов США на тот момент) после присоединения к санкциям Евросоюза против России.