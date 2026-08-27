Посольство России: воровство активов разрушит репутацию Швейцарии

В случае кражи замороженных российских активов Швейцария потеряет репутацию спокойной гавани для инвесторов, считает посольство РФ в Берне. В диппредставительстве убеждены, что швейцарские элиты осознают этот риск.

Дипломаты напомнили, что швейцарские власти, в том числе глава Минфина Карин Келлер-Зуттер, также отмечали неприемлемость конфискации российских активов. «Швейцарские элиты прекрасно понимают, что воровство российских активов окончательно уничтожит реноме Швейцарии как "безопасной гавани" для иностранных инвесторов»,— сказали «РИА Новости» в посольстве РФ.

По данным на 1 июля, сумма замороженных в Швейцарии российских активов достигла 8,5 млрд швейцарских франков (почти $10,6 млрд). В стране также заморожены 14 объектов недвижимости, автомобили, произведения искусства и другие предметы, которые принадлежат попавшим под санкции лицам и компаниям. При этом в секретариате Швейцарии по экономике (SECO) на этой неделе признали, что страна не имеет правовых оснований для конфискации замороженных российских активов.