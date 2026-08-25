SECO: у Швейцарии нет оснований для конфискации российских активов

Швейцария не имеет правовых оснований для конфискации замороженных российских активов — частных и принадлежащих ЦБ. Об этом «РИА Новости» заявил пресс-секретарь секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

Сумма российских замороженных активов, по данным SECO на 1 июля, увеличилась до 8,5 млрд швейцарских франков (порядка $10,6 млрд), что на 1,1 млрд больше показателя прошлого года. Причиной в ведомстве назвали рост цен на золото, выявление новых активов и колебание стоимости уже заблокированных. Помимо финансовых ресурсов, Швейцария заморозила 14 объектов недвижимости, автомобили, произведения искусства и другие предметы, которые принадлежат попавшим под санкции лицам и компаниям.

В декабре 2022 года власти Швейцарии сообщили о заморозке российских активов в размере около 7,5 млрд швейцарских франков (примерно $8,5 млрд на тот момент) после присоединения к санкциям Евросоюза против России.