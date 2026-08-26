На Ямал направили 98 авиапожарных из Иркутской области для борьбы с пожарами

В Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) для борьбы с лесными пожарами направили 98 парашютистов и десантников из Иркутской области. Как сообщили в Федеральной авиалесоохране,специалистов перебрасывают с ликвидированных пожаров в Томской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Всего к ликвидации пожаров на Ямале привлечено около 1,2 тыс. человек. Помощь ямальским спасателям оказывают пожарные из Свердловской, Тюменской, Мурманской, Архангельской, Иркутской областей, Пермского края, Республики Карелия и ХМАО-Югры.

По данным Федеральной авиалесоохраны, местами на Ямале идет постепенное снижение температуры воздуха, отмечаются осадки. При этом изменения в погоде сопровождаются резким усилением ветра. «Уже сегодня в огнеопасных районах порывы ветра достигают 22 м/с (около 70-80 км/ч). Ветровая нагрузка осложняет борьбу с пожарами, внося свои корректировки в тактику тушения»,— говорится в сообщении.

По состоянию на утро 26 августа на Ямале действует 128 природных пожаров, сообщили в окружном департаменте гражданской защиты. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 387 тыс. га.

Полина Бабинцева