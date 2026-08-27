Инцидент с БПЛА в Лейпциге заставил Францию пересмотреть оценку военных рисков

Франции стоит готовиться к «более прямым и жестоким» атакам на своей территории, заявила глава контрразведки DGSI Селин Бертон. Так она прокомментировала обнаружение дрона со взрывчаткой в немецком аэропорту рядом с украинским грузовым самолетом.

«Обнаружение в Лейпциге взрывного дрона, который, судя по всему, был нацелен на самолет, обеспечивающий снабжение украинской армии, — это сигнал»,— сказала госпожа Бертон (цитата по Reuters).

Глава DGSI отметила, что с 2022 года в стране фиксируют всплеск гибридных угроз и иностранного вмешательства. «Все это — часть начала войны, которая не является физической или военной войной и не обязательно публично признается (направленной против.— "Ъ") нашей территории, но уже включает в себя атаки на нашу страну»,— добавила она (цитата по Politico).

Беспилотник со взрывчаткой обнаружили в аэропорту Лейпциг/Галле в начале августа. По данным немецких СМИ, дрон находился рядом с украинским грузовым самолетом с боеприпасами типа Антонов. Позже следователи нашли еще один БПЛА рядом с аэропортом. Посольство России в стране назвало произошедшее провокацией.