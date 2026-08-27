Глава Минприроды заявил об увеличении запасов золота и алмазов в России
С начала 2026 года российские компании зафиксировали прирост запасов в 102,4 млн карат алмазов и 103 т золота, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, на госбаланс также были поставлены 105 новых месторождений твердых полезных ископаемых в Дальневосточном федеральном округе.
Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Значимые приросты запасов получены в том числе на месторождениях в Якутии, в Чукотском автономном округе, Хабаровском и Забайкальском краях. «На 150 уже открытых месторождениях получен прирост запасов по ряду полезных ископаемых за счет переоценки, пересчета и других работ: 102,4 млн карат алмазов, 103 т золота, 807,8 т серебра, 32,2 тыс. тонн меди, 12,6 тыс. тонн свинца, 26,3 тыс. тонн цинка»,— рассказал министр в интервью «РИА Новости» .
В 2025 году Россия, занимающая первое место по производству алмазов в мире, сократила добычу на 15,5%, а экспорт в каратах — на 2%. Алмазодобывающие компании сокращали производство для стабилизации цен, и в АЛРОСА отмечают рост стоимости крупных камней, рассчитывая на положительную динамику и в среднем сегменте.
Подробности — в материале «Ъ» «Поставки в ограненном объеме».
В 2025 году прирост балансовых запасов золота в России составил 614 тонн, при этом динамика по увеличению запасов сохранилась по большинству видов сырья, по словам главы Минприроды Александра Козлова. Прирост балансовых запасов меди за тот же период составил 3 млн тонн, угля — 938,1 млн тонн, железных руд — 984,2 млн тонн, а титана — 17,3 млн тонн. Также запасы нефти и конденсата увеличились на 640 млн тонн, а газа — на 670 млрд куб. метров.
По итогам геологоразведочных работ в 2025 году на госбаланс были поставлены 317 месторождений, 276 из которых добывают твердые полезные ископаемые, а также 41 месторождение углеводородов. Бюджетные расходы на геологоразведку алмазов в России в 2025 году выросли на 25%, достигнув 355 млн рублей из федерального бюджета, а общие инвестиции бизнеса и государства в геологоразведку алмазов составили 6,1 млрд рублей.
По прогнозам компании АЛРОСА, мировые запасы экономически рентабельных алмазов составляют около 1,8 млрд карат, что при текущем уровне добычи в 90 млн карат в год хватит примерно на 20 лет. Более половины мировых запасов алмазов сосредоточено в России, а остальные находятся преимущественно в Африке.