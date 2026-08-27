Глава Минприроды заявил об увеличении запасов золота и алмазов в России

С начала 2026 года российские компании зафиксировали прирост запасов в 102,4 млн карат алмазов и 103 т золота, сообщил глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, на госбаланс также были поставлены 105 новых месторождений твердых полезных ископаемых в Дальневосточном федеральном округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Значимые приросты запасов получены в том числе на месторождениях в Якутии, в Чукотском автономном округе, Хабаровском и Забайкальском краях. «На 150 уже открытых месторождениях получен прирост запасов по ряду полезных ископаемых за счет переоценки, пересчета и других работ: 102,4 млн карат алмазов, 103 т золота, 807,8 т серебра, 32,2 тыс. тонн меди, 12,6 тыс. тонн свинца, 26,3 тыс. тонн цинка»,— рассказал министр в интервью «РИА Новости» .

В 2025 году Россия, занимающая первое место по производству алмазов в мире, сократила добычу на 15,5%, а экспорт в каратах — на 2%. Алмазодобывающие компании сокращали производство для стабилизации цен, и в АЛРОСА отмечают рост стоимости крупных камней, рассчитывая на положительную динамику и в среднем сегменте.

Подробности — в материале «Ъ» «Поставки в ограненном объеме».