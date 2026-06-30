Поставки в ограненном объеме

Россия, занимающая первое место по производству алмазов в мире, сократила добычу в 2025 году на 15,5%, а экспорт в каратах — на 2%. Алмазодобывающие компании сокращали производство для стабилизации цен, и в АЛРОСА уже отмечают рост стоимости крупных камней, рассчитывая на положительную динамику и в среднем сегменте. Но аналитики говорят о неустойчивом спросе и дестабилизации рынка со стороны De Beers, наращивающей продажи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Россия в 2025 году заняла первое место по темпам сокращения добычи алмазов и вторую строчку по динамике снижения экспорта среди топ-5 стран-производителей, следует из данных Кимберлийского процесса.

По оценкам организации, добыча алмазов в России в 2025 году упала на 15,5%, до 31,5 млн карат. РФ сохранила первое место по производству алмазов в мире, но сократила долю в глобальной добыче с 35% до 32%.

Производство в Ботсване упало на 12%, до 15,5 млн карат, в Демократической Республике Конго (ДРК) — на 9%, до 8,9 млн карат. Увеличили добычу алмазов Ангола и Канада — на 8%, до 15,2 млн карат, и на 6%, до 14,1 млн карат, соответственно. Глобальное производство сократилось на 8,4%, до 98,8 млн карат.

Экспорт алмазов из России сократился примерно на 2% в натуральном выражении, до 29,8 млн карат, в деньгах — на 3%, до $2,5 млрд. Средняя цена российского алмаза снизилась на 1,3%, до $85,2 за карат. Это примерно на 11% меньше среднемировой цены.

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Доля РФ в мировом экспорте алмазов в каратах осталась на уровне 11%, в деньгах — выросла с 9% до 10% в условиях снижения общемирового экспорта на 15,7%, до около $25,3 млрд. Среди крупнейших производителей отгрузки на внешний рынок также сократила Канада — на 10%, до 11,6 млн карат, и на 31,5%, до $734,9 млн.

Ботсвана, Ангола и ДРК экспорт увеличили. Наибольшие темпы показала Ангола, поставившая в другие страны 17,05 млн карат стоимостью $1,6 млрд, это на 68% и на 14% больше, чем годом ранее. Экспорт из Ботсваны вырос на 8,7%, до 22,1 млн карат, и на 10,7%, до $3,1 млрд. ДРК увеличила отгрузки на 1,8%, до 9,4 млн карат, но стоимость поставок из страны сократилась на 22,5%, до $68,9 млн.

Основная задача Кимберлийского процесса — борьба с попаданием на рынок «кровавых» алмазов, нелегально добытых, а также направляемых на финансирование конфликтов и международных террористических группировок. Для этого страны, входящие в организацию, обмениваются данными по добыче, импорту и экспорту алмазов.

АЛРОСА, на которую приходится более 90% добычи алмазов в России, сообщала в годовом отчете, что условия торговли в отрасли в 2025 году оставались сложными в связи с отраслевой, геополитической и тарифной неопределенностью.

Крупные алмазодобывающие компании продолжили сокращение объемов добычи, что позволило стабилизировать динамику цен в первую очередь на редкие и более крупные бриллианты от 3 карат, отметила компания.

В АЛРОСА сообщили “Ъ”, что наиболее уверенный рост цен сегодня наблюдается на алмазы от 5 карат. «С начала года мы последовательно повышали цены в этом сегменте — в среднем на 2–3% в месяц, что уже дает около 8–9% накопленного роста. Это отражает ограниченность предложения качественного крупного сырья и сохраняющийся интерес со стороны профессиональных покупателей»,— говорят в компании.

В АЛРОСА добавили, что по среднему ряду цены пока сохраняют, но при этом видят, что спрос начинает «постепенно двигаться», и рассчитывают, что в третьем квартале эта категория может показать более выраженную рыночную активность.

Аналитики осторожнее в оценках. Как говорится в обзоре «Т-Инвестиций», на алмазный рынок давят нестабильный спрос, растущая популярность синтетических камней, а также увеличение продаж со стороны De Beers (ведет добычу в Ботсване, ЮАР, Канаде и Намибии) сверх рыночного спроса, что усугубляет дисбаланс предложения.

В материале «Альфа-инвестиций» также сказано, что восстановление цен на алмазы зависит от дисциплины продаж ключевых алмазодобывающих компаний, тогда как De Beers в первом квартале 2026 года нарастила реализацию на 64% год к году, до 7,7 млн карат, за счет снижения цен на мелкие алмазы.

Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам в «Эйлер» Никанор Халин ожидает, что добыча алмазов в России в 2026 году сократится примерно на 15% в условиях слабой рыночной конъюнктуры и цены на камни АЛРОСА снизятся. По его словам, в 2027 году Россия может увеличить добычу более чем на 10% в случае разворота на рынке.

Полина Трифонова, Анатолий Костырев