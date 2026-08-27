Генеральный директор «Россети Новосибирск» выступил на «Технопроме»

26 августа 2026 года в Новосибирске стартовал XIII Международный форум технологического развития «Технопром-2026», объединивший представителей науки, бизнеса и органов власти. В рамках форума делегация «Россети Новосибирск» приняла активное участие в деловой программе. Ключевым событием стало выступление генерального директора компании Дмитрия Шароватова на круглом столе «Будущее распределительного электросетевого комплекса: надежность, эффективность, доступность».

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Мероприятие прошло в рамках отраслевого трека «Новые атомные и энергетические технологии – энергия для жизни» и собрало ведущих экспертов отрасли. В своем докладе глава энергокомпании представил опыт работы «Россети Новосибирск» в качестве системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) Новосибирской области. В центре внимания – обеспечение надежного электроснабжения потребителей в условиях динамичного развития региона.

Генеральный директор «Россети Новосибирск» отдельно остановился на анализе аварийности в электросетевом комплексе Новосибирской области. В последние годы компания удерживает тренд на уменьшение числа и продолжительности перерывов электроснабжения. «За I полугодие 2026 года мы добились заметного сокращения числа технологических нарушений на энергообъектах. В распределительных электросетях 0,4 кВ, через которые непосредственно осуществляется электроснабжение населения, их количество снизилось на 10 %, в сетях 35 кВ – на 17 %, – подчеркнул Дмитрий Шароватов. – Удерживать позитивную динамику нам удается благодаря системной работе: своевременному выполнению мероприятий производственных программ, регулярному техническому обслуживанию и диагностике энергообъектов».

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Руководитель СТСО Новосибирской области также рассказал о подходах компании к модернизации инфраструктуры, ключевых результатах инвестиционной программы и применении импортозамещающих технологий при строительстве и реконструкции энергообъектов. Только за I полугодие текущего года энергетики направили на развитие электросетевого комплекса около 3,3 млрд рублей, что позволило ввести в эксплуатацию более 400 км линий электропередачи и 224 МВА трансформаторной мощности. Параллельно ведется системная работа по созданию электросетевой инфраструктуры для новых потребителей, обеспечивая растущие потребности экономики региона.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Помимо участия в круглом столе делегация «Россети Новосибирск» приняла участие в других мероприятиях деловой программы форума, посвященных вопросам цифровой трансформации энергетики и внедрению инновационных решений в электросетевой комплекс. Кроме того, представители компании посетили выставочную экспозицию, где ознакомились с новейшими разработками в сфере энергетики и электротехники.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru «Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official) «Россети Новосибирск» в MAКС (https://max.ru/rosseti_novosibirsk)

АО «РЭС»