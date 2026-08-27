Фигурант дела о поставках некачественной тушенки на СВО заключил сделку со следствием
Бизнесмен Дмитрий Мизгир пошел на сделку со следствием по делу о поставках некачественной тушенки для Минобороны. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
По данным агентства, предприниматель уже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и начал давать признательные показания. Защита Мизгира будет просить военный суд смягчить ему меру пресечения и перевести под домашний арест. Сейчас бизнесмен находится в СИЗО «Матросская тишина».
Признательные показания также начали давать и другие фигуранты дела. Среди них— руководители компании «Нармяспром» Алексей Баранов и Дмитрий Вислобоков. Единственным, кто настаивает на своей невиновности, остается бывший начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковник Виктор Таразевич.
Тушенка поставлялась в зону СВО в 2024–2025 годах. В продукции с подмосковного мясокомбината «Селятино» вместо мяса содержались субпродукты и запрещенные добавки. Материальный ущерб от поставок оценивается примерно в 1 млрд руб.
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В августе 2026 года Второй Западный окружной военный суд признал законным арест бизнесмена Дмитрия Мизгира, который обвиняется в поставках некачественных консервов для Минобороны России. В том же месяце он был задержан в Белоруссии сотрудниками КГБ при попытке скрыться за границей и этапирован в Москву.
По версии следствия, Дмитрий Мизгир был ключевым участником схемы по поставкам некачественной тушенки для подразделений в зоне СВО в 2024–2025 годах. Продукция с подмосковного мясокомбината «Селятино» содержала субпродукты и запрещенные добавки вместо мяса. Общая сумма хищений по делу составила более 700 млн рублей.
Следствие считает, что Дмитрий Мизгир выступал посредником между производителями консервов и бывшим начпродом Минобороны РФ Виктором Таразевичем. По данному делу также проходят экс-начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны полковник Виктор Таразевич, гендиректор ООО «Нармяспром» Алексей Баранов, коммерческий директор Дмитрий Вислобоков, гендиректор МПК «Селятино» Артем Барышков и технолог Зинаида Грищук.