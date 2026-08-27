Фигурант дела о поставках некачественной тушенки на СВО заключил сделку со следствием

Бизнесмен Дмитрий Мизгир пошел на сделку со следствием по делу о поставках некачественной тушенки для Минобороны. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным агентства, предприниматель уже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и начал давать признательные показания. Защита Мизгира будет просить военный суд смягчить ему меру пресечения и перевести под домашний арест. Сейчас бизнесмен находится в СИЗО «Матросская тишина».

Признательные показания также начали давать и другие фигуранты дела. Среди них— руководители компании «Нармяспром» Алексей Баранов и Дмитрий Вислобоков. Единственным, кто настаивает на своей невиновности, остается бывший начальник продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ полковник Виктор Таразевич.

Тушенка поставлялась в зону СВО в 2024–2025 годах. В продукции с подмосковного мясокомбината «Селятино» вместо мяса содержались субпродукты и запрещенные добавки. Материальный ущерб от поставок оценивается примерно в 1 млрд руб.

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