Bloomberg: союзники США сомневаются в расчистке Ормузского пролива от мин

Американские союзники признают, что США могли добиться определенного прогресса в разминировании международных вод Ормузского пролива, однако у них сохраняются сомнения в том, что морской коридор удалось сделать полностью безопасным для прохода судов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Вчера американский президент Дональд Трамп заявил, что ВМС США полностью извлекли и обезвредили взрывные устройства, заложенные Ираном в проливе. По мнению союзников Вашингтона, полностью очистить акваторию трудно, поскольку из-за морских течений многие мины сместились со своих первоначальных позиций, говорят собеседники Bloomberg.

Число иранских мин в Ормузском проливе, по разным оценкам, составляет от 80 до 150 единиц, отмечает Bloomberg. Американские чиновники, опрошенные агентством, назвали эти данные устаревшими.

По оценкам союзников Вашингтона, гарантировать безопасность судоходства можно только совместными международными силами. Для этого потребуются современные европейские тральщики, а также надежное прикрытие с воздуха и моря.

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади заявил, что только Тегеран знает точные координаты мин в Ормузском проливе. В эфире гостелевидения он назвал американские корабли разминирования «отличными мишенями» для иранских вооруженных сил.