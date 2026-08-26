Премьер Катара посетит Иран впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке
Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани посетит Иран 27 августа. Он встретится с несколькими представителями иранского руководства для обсуждения урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.
«Визит пройдет в соответствии с твердой позицией Катара о том, что дипломатический путь — это наилучший способ урегулировать разногласия и укрепить безопасность и стабильность в регионе»,— написал представитель катарского МИД в соцсети Х. По его словам, одной из тем переговоров станет восстановление довоенного объема транзита судов через Ормузский пролив.
Информацию о визите подтвердил агентству Tasnim представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Это станет первым визитом премьер-министра Катара в Иран с начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля. В предыдущий раз он посещал страну 1 февраля.
О ходе конфликта — в материале «Ъ» «Иран изымают из оборота».
Как вы битву назовете
Попробуйте себя в стратнейминге
Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани регулярно обсуждает ситуацию на Ближнем Востоке и возможности деэскалации, включая Ормузский пролив, с различными сторонами, такими как глава МИД РФ Сергей Лавров и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Так, в феврале 2026 года он встречался в Тегеране с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани, где обсуждались пути деэскалации на Ближнем Востоке. В марте 2026 года МИД Катара заявил, что Катар не считает возможную ликвидацию Ирана допустимым вариантом разрешения конфликта на Ближнем Востоке, подчеркивая, что решение должно быть найдено дипломатическим путем.
В августе 2026 года президент США Дональд Трамп и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в телефонном разговоре обсуждали урегулирование конфликта между США и Ираном, при этом Трамп высоко оценил роль Катара в содействии диалогу. Кроме того, в июле 2026 года сообщалось о попытках Пакистана и Катара возобновить переговоры между США и Ираном после нарушения перемирия. В мае 2026 года переговорная группа из Катара, в координации с США, прибыла в Тегеран для урегулирования нерешенных вопросов по мирному соглашению с Ираном.
В июне 2026 года премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявлял, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится к эскалации ситуации на Ближнем Востоке, что может подорвать переговоры между США и Ираном. Он подчеркивал, что Катар выступает за дипломатические пути урегулирования конфликта.