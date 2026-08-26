Премьер Катара посетит Иран впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке

Премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдуррахман Аль Тани посетит Иран 27 августа. Он встретится с несколькими представителями иранского руководства для обсуждения урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Визит пройдет в соответствии с твердой позицией Катара о том, что дипломатический путь — это наилучший способ урегулировать разногласия и укрепить безопасность и стабильность в регионе»,— написал представитель катарского МИД в соцсети Х. По его словам, одной из тем переговоров станет восстановление довоенного объема транзита судов через Ормузский пролив.

Информацию о визите подтвердил агентству Tasnim представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Это станет первым визитом премьер-министра Катара в Иран с начала конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля. В предыдущий раз он посещал страну 1 февраля.

О ходе конфликта — в материале «Ъ» «Иран изымают из оборота».