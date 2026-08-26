Фигуристка Аделия Петросян начала работу с тренером Инной Гончаренко

Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян начала работать с заслуженным тренером России Инной Гончаренко. Она поблагодарила госпожу Гончаренко за помощь в подготовке к контрольным прокатам в сжатые сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Аделия Петросян Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ / купить фото Инна Гончаренко Фото: Владимир Песня / РИА Новости Следующая фотография 1 / 2 Аделия Петросян Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ / купить фото Инна Гончаренко Фото: Владимир Песня / РИА Новости

«Моя короткая программа поставлена Анжеликой Алексеевной Крыловой, произвольная - еще в процессе. Буду счастлива, если получится выступать в этом сезоне», — написала спортсменка в Telegram.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию сезона пройдут 19–20 сентября в Москве на «ЦСКА Арене». В июле Петросян объявила об уходе из команды тренера Этери Тутберидзе, в которой занималась с 2019 года. Фигуристка трижды становилась чемпионкой России и победительницей финала Гран-при страны. На прошедших в 2026 году Олимпийских играх она заняла шестое место.