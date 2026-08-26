Фигуристка Аделия Петросян начала работу с тренером Инной Гончаренко
Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян начала работать с заслуженным тренером России Инной Гончаренко. Она поблагодарила госпожу Гончаренко за помощь в подготовке к контрольным прокатам в сжатые сроки.
«Моя короткая программа поставлена Анжеликой Алексеевной Крыловой, произвольная - еще в процессе. Буду счастлива, если получится выступать в этом сезоне», — написала спортсменка в Telegram.
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию сезона пройдут 19–20 сентября в Москве на «ЦСКА Арене». В июле Петросян объявила об уходе из команды тренера Этери Тутберидзе, в которой занималась с 2019 года. Фигуристка трижды становилась чемпионкой России и победительницей финала Гран-при страны. На прошедших в 2026 году Олимпийских играх она заняла шестое место.
В июле 2026 года трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе, под руководством которой она тренировалась с 2019 года. Петросян благодарила Тутберидзе, Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова за пройденный путь, победы и полученный опыт. Ранее, в феврале 2026 года, сообщалось, что Этери Тутберидзе получила возможность помогать Аделии Петросян во время Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, хотя выводить спортсменку на соревнования она не могла из-за аккредитации в качестве тренера грузинской команды. При этом хореограф-постановщик штаба Тутберидзе Даниил Глейхенгауз получил аккредитацию тренера для участия в этих Олимпийских играх, чтобы сопровождать Аделию Петросян.
На Олимпийских играх 2026 года Аделия Петросян заняла шестое место в общем зачёте, набрав 214,53 балла. В короткой программе она показала результат 72,89 балла, обеспечив себе промежуточное пятое место. В декабре 2025 года она в третий раз подряд стала сильнейшей на чемпионате России по фигурному катанию, набрав 235,95 балла, несмотря на ошибки в произвольной программе.