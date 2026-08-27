Рост промышленного производства в РФ за семь месяцев 2026 года составил 0,1%

На фоне негативного ретроспективного пересмотра статистики индустрии рост промышленного производства в РФ по итогам января—июля составил 0,1% к тому же периоду 2025 года, сообщил Росстат. В июле выпуск превысил прошлогодний на 0,4%, а после устранения сезонности прибавил к июню лишь 0,1%. Одновременно ведомство снизило ранее опубликованную оценку роста за первое полугодие с 0,4% до нуля. Так, свежая статистика пока не показывает оживления в индустрии, которое с июня фиксирует часть опросов предприятий.

Пересмотр данных за полугодие связан с ежегодным уточнением данных и переходом Росстата на новый базисный для расчетов год — 2023-й вместо 2018-го. В расчетах были учтены годовая отчетность предприятий, обновленные досчеты по микробизнесу и изменения структуры цен и добавленной стоимости промышленности. По итогам 2025 года рост всей промышленности пересмотрен с 1,3% до 1,1%, обработки — с 3,6% до 3,1%. Оценка динамики выпуска в первом полугодии 2026 года в годовом выражении снижена с плюс 0,4% до нуля, добычи — с минус 0,5% до минус 0,7%, а обработки — с плюс 0,7% до плюс 0,2%. При накопленном за семь месяцев текущего года росте в 0,1% реализация майского прогноза Минэкономики, предполагающего рост промпроизводства в 2026 году на 0,6%, а обработки — на 1%, потребует его заметного ускорения в оставшиеся месяцы года.

За январь—июль обработка выросла в годовом выражении на 0,5%, энергетика — на 0,7%, добыча снизилась на 0,9%, а водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — на 3,2%. В июле обработка увеличилась на 2,4% к прошлогоднему уровню, но ее вклад в общий индекс был частично нейтрализован сокращением добычи на 2,6% и энергетики — на 4%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Промпроизводство держится у нуля»