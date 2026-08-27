Цены на частные дома в России в августе увеличились на 7% год к году

Цены на частные дома в России в августе 2026 года увеличились на 7% год к году, в среднем до 14,3 млн руб. Это связано с реализацией отложенного спроса при постепенного снижающейся ключевой ставке ЦБ и увеличения объемов выдачи «Сельской ипотеки». В то же время стоимость земельных участков за год подорожала на 2%, до 338 тыс. руб. за сотку.

Средняя стоимость загородного дома в России по итогам августа 2026 года составила 14,3 млн руб., прибавив год к году 7%, следует из подсчетов ЦИАН. Темпы роста увеличились: за июнь—август цены выросли на 3%, в то время как в предыдущие месяцы показатель увеличивался в среднем на 0,5%, отмечают аналитики.

Заметнее всего в августе этого года загородное жилье подорожало в Вологодской области — на 27% год к году, до 13,1 млн руб. Прирост в Пензенской области составил 25% год к году, до 11,1 млн руб., в Кабардино-Балкарии — 23% год к году, до 14,9 млн руб., в Псковской области — 22% год к году, до 12,7 млн руб., подсчитали в ЦИАН. В Москве и Подмосковье средняя стоимость загородного дома выросла на 6% и 8% соответственно, до 37,6 млн руб. и 25,1 млн руб.

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