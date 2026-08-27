ИЖС устойчиво растут

Цены на частные дома в России в августе 2026 года увеличились на 7% год к году, в среднем до 14,3 млн руб. Это связано с реализацией отложенного спроса при постепенно снижающейся ключевой ставке ЦБ и увеличения объемов выдачи «Сельской ипотеки». В то же время стоимость земельных участков за год подорожала на 2%, до 338 тыс. руб. за сотку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Средняя стоимость загородного дома в России по итогам августа 2026 года составила 14,3 млн руб., прибавив год к году 7%, следует из подсчетов ЦИАН. Темпы роста увеличились: за июнь—август цены выросли на 3%, в то время как в предыдущие месяцы показатель увеличивался в среднем на 0,5%, отмечают аналитики.

Заметнее всего в августе этого года загородное жилье подорожало в Вологодской области — на 27% год к году, до 13,1 млн руб. Прирост в Пензенской области составил 25% год к году, до 11,1 млн руб., в Кабардино-Балкарии — 23% год к году, до 14,9 млн руб., в Псковской области — 22% год к году, до 12,7 млн руб., подсчитали в ЦИАН. В Москве и Подмосковье средняя стоимость загородного дома выросла на 6% и 8% соответственно, до 37,6 млн руб. и 25,1 млн руб.

Увеличение цен на загородную недвижимость связано с ростом активности покупателей. Из-за снижения ипотечных ставок сейчас реализуется отложенный спрос, отмечает ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская. Ранее спрос на такое жилье был сдержанным из-за перехода рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) на эскроу-счета, ввода новых правил для подрядчиков и трудностей с «Сельской ипотекой».

Количество сделок в этом сегменте за первое полугодие 2026 года выросло на 10% год к году, до 31,3 тыс. За этот же период на покупку и возведение объектов ИЖС в целом по стране было выдано 67,9 тыс. кредитов, показатель увеличился на 23% год к году, подсчитала госпожа Бобровская.

Рост средней стоимости частных домов также объясняется увеличением стоимости строительных материалов и услуг, добавляет директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова. За прошедший год себестоимость в сегменте ИЖС выросла на 10–12% против 8–10% на рынке многоквартирного жилья, по данным «Метриум».

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На горизонте ближайших двух лет рост цен на ИЖС может ускориться из-за дальнейшего роста спроса на фоне постепенного смягчения денежно-кредитной политики, ожидает Анна Раджабова. Потенциал роста будут сохранять лишь качественные готовые дома, прогнозирует директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева. При этом активность девелоперов на этом рынке пока остается сдержанной в условиях все еще дорогого заемного финансирования. В январе—июле 2026 года новое строительство частных домов сократилось на 26% год к году, до 31,4 млн кв. м, согласно Росстату. К концу этого года показатель упадет на 11% год к году, до 56,3 млн кв. м, прогнозируют в «Дом.РФ».

Объем ввода частных домов вернется к пиковым значениям не раньше 2030 года, к этому моменту ввод постепенно вырастет до 63,4 млн кв. м, прогнозировали ранее в Strategy Partners. Для сравнения: в 2025 году этот показатель находился на уровне 63,5 млн кв. м (см. “Ъ” от 28 августа).

В то же время цены на земельные участки под строительство ИЖС в августе 2026 года выросли только на 2% год к году, в среднем до 338 тыс. руб. за сотку, по данным Елены Бобровской. Эксперт поясняет, что рост цен в этом сегменте сдерживает охлажденный спрос: приобретение готового дома более выгодно для покупателей.

Тем временем на рынке элитной загородной недвижимости Москвы цены по итогам первого полугодия 2026 года, напротив, снизились на 7% год к году, до 71 млн руб., по данным Татьяны Алексеевой. Это продиктовано низким уровнем спроса и выходом на рынок отложенных проектов, которые спровоцировали рост предложения в январе—июне 2026 года на 31% год к году.

София Мешкова