Коксующийся уголь в портах Дальнего Востока подорожал до максимума за три года

Стоимость коксующегося угля марки ГЖ в портах Дальнего Востока за неделю к 21 августа выросла на 7,7%, до $168 за тонну (FOB), подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Котировки достигли максимума за три года. За две недели коксующийся уголь на этом базисе подорожал на 11,2%.

Как говорится в обзоре ЦЦИ, снижение добычи в Китае после проверок и новые аварии на угольных предприятиях создают риски дефицита металлургического угля на рынке КНР в среднесрочной перспективе. В мае в Китае произошла масштабная авария на шахте в провинции Шаньси, в августе — на предприятии в провинции Хунань.

Ожидаемое восстановление добычи в Китае идет медленнее, чем предполагалось, отмечают и аналитики BigMint. По их оценкам, проверки затронули шахты мощностью производства более 130 млн тонн в год, предприятия мощностью 50–60 млн тонн в год до сих пор не работают.

Подробнее — в материале «Ъ» «Аварии набивают себе цену».