Аварии набивают себе цену

Нарастающие риски дефицита металлургического угля на рынке КНР привели к повышению цены на российское сырье в портах Дальнего Востока до $168 за тонну, что стало максимумом с 2023 года. Восстановление добычи в Китае после аварий идет медленнее, чем ожидалось, усугубить нехватку коксующегося угля может сокращение поставок из Монголии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Стоимость коксующегося угля марки ГЖ в портах Дальнего Востока за неделю к 21 августа выросла на 7,7%, до $168 за тонну (FOB), подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Котировки достигли максимума за три года. За две недели коксующийся уголь на этом базисе подорожал на 11,2%.

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Как говорится в обзоре ЦЦИ, снижение добычи в Китае после проверок и новые аварии на угольных предприятиях создают риски дефицита металлургического угля на рынке КНР в среднесрочной перспективе. В мае в Китае произошла масштабная авария на шахте в провинции Шаньси, в августе — на предприятии в провинции Хунань.

Серия аварий в Китае спровоцировала не только проверки, связанные с безопасностью, но и ускорила курс на консолидацию отрасли и вывод мелких компаний с рынка, а также усилила надзор над предприятиями, которые наращивают производство сверх разрешенных объемов в рамках утвержденной проектной мощности, поясняет директор ЦЦИ Евгений Грачев. Кроме того, на добычу повлияли погодные условия, продолжает он: «Сильные ливни ограничили горные работы, а также препятствовали нормальному вывозу угля».

По данным Национального бюро статистики Китая, которые приводит ЦЦИ, в июле добыча угля в стране снизилась на 10,1% год к году, до 343,2 млн тонн. В июне показатель также сокращался на 10%.

На 31 июля в провинции Шаньси 62 угольных месторождения так и не приступили к добыче, а компании, которые возобновили горные работы, не смогли набрать прежний темп, говорит господин Грачев.

Ожидаемое восстановление добычи в Китае идет медленнее, чем предполагалось, отмечают и аналитики BigMint. По их оценкам, проверки затронули шахты мощностью производства более 130 млн тонн в год, предприятия мощностью 50–60 млн тонн в год до сих пор не работают.

Старший аналитик по металлургическому и горнодобывающему секторам компании «Эйлер» Никанор Халин говорит, что сами по себе аварии на китайских шахтах прямой угрозы структурного дефицита коксующегося угля не создают. По его словам, опасения участников рынка относятся именно к эффекту от проверок безопасности: хотя они носят краткосрочный характер, их масштаб сложно предугадать.

На Китай приходится 57% мировой добычи коксующегося угля и 35% мирового импорта.

По данным MySteel, в январе—июле КНР нарастила импорт коксующегося угля на 28,8% год к году, до 80,5 млн тонн, поставки из России выросли на 16,1%, до 17,3 млн тонн. Это второе место после Монголии (40,6 млн тонн), на третьем Австралия (4,6 млн тонн). В июле отгрузки коксующегося угля из России в Китай увеличились на 33% год к году, до 4,2 млн тонн.

Рост цен на Дальнем Востоке также подогрели перебои с отгрузками из Австралии и резкий всплеск аппетитов Индии, которая активно скупает российский уголь, добавляет младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков. По данным BigMint, поставки коксующегося угля из РФ в Индию в июле выросли в три раза, до 1,8 млн тонн (см. “Ъ” от 19 августа). Помимо этого, возникли ожидания сокращения экспорта из Монголии из-за возможного дефицита топлива. Коксующийся уголь из Монголии в основном поставляется на китайские фабрики грузовиками, поясняет начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов. При этом, указывает он, инвестиции в новые мощности по добыче и обогащению коксующегося угля в последние пять-десять лет были ограничены, а доменно-конверторные сталеплавильные мощности увеличивались, поэтому даже небольшое сокращение предложения при росте спроса вызывает резкий рост цен. Ключевой вопрос в том, смогут ли цены на сталь расти достаточно быстро, чтобы поглотить инфляцию цен на сырье, отмечают в BigMint.

Полина Трифонова