Посевные площади под техническую коноплю в России сократились на 30,9%

В 2026 году посевные площади под урожай технической конопли в России сократились на 30,9% год к году, до 11 тыс. га, следует из данных Росстата. Активное развитие отрасли в России началось в 2010-х годах. Местных инвесторов привлекал мировой конопляный бум после легализации промышленной конопли в США и либерализации регулирования в Европе, говорят в «Рексофт Консалтинге». В то время Минсельхоз России предполагал рост посевов до 20 тыс. га к 2025 году, добавляют в компании. По оценке аналитиков, площади под культурой выросли с менее чем 1 тыс. га в 2010 году до 16,5 тыс. га в 2024 году. Однако ни плановые объемы волокна, ни обещанная маржинальность достигнуты не были, констатируют в «Рексофт Консалтинге».

Старший аналитик инвесткомпании «Риком-Траст» Валерия Попова говорит, что сейчас интерес крупных институциональных инвесторов к отрасли заметно снизился. Она связывает это с низкой рентабельностью, долгим сроком окупаемости, снижением спроса в легкой промышленности. Рынок волокна для легкой промышленности в России небольшой и сильно зависит от импорта тканей и пряжи — без гарантированного сбыта проекты становятся рискованными, поясняет эксперт.

Подробнее — в материале «Ъ» «Конопля сворачивается».