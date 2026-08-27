У «Милти» изымают земли в Тверской области под строительство ВСМ Москва—Петербург
Владелец сети корнеров с готовой едой «Милти» Олег Савцов получил 22 иска от ООО «ВСМ Две столицы» за 2026 год, обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. Все дела рассматриваются в Тверском арбитражном суде и касаются изъятия земель в Калининском районе для строительства ВСМ Москва—Санкт-Петербург, говорится в материалах дела. По подсчетам “Ъ”, у господина Савцова намерены изъять 4,9 га, предложив за них 1,6 млн руб. Подобный сценарий может ожидать и других предпринимателей: в суд уже подано более 200 подобных исков.
В «Милти» и информцентре ВСМ не ответили на запросы “Ъ”.
ВСМ Москва—Санкт-Петербург планируют запустить в 2028 году. Трасса протяженностью 679 км пройдет через Тверь и Великий Новгород. Дорога предполагает эксплуатацию поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч, время в пути составит 2 часа 15 минут. ВСМ, утвержденная после нескольких десятилетий обсуждения, оценивается в 2,3 трлн руб. В проекте в разных ролях участвуют ГУП «Московский метрополитен», ЗАО «Лидер», ОАО РЖД (генподрядчик стройки), «Сбер», другие банки и регионы прохождения трассы.
Подробнее — в материале «Ъ» «Еда невыездная».
Полномасштабное строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом должно развернуться в 2026 году, а её запуск запланирован на второй квартал 2028 года. В 2026 году на строительство магистрали планируется потратить 120 млрд рублей.
Проект строительства ВСМ предусматривает изъятие земельных участков и квартир. Например, в декабре 2025 года в суде рассматривался иск РЖД к жительнице Фарфоровского поста Ларисе Смышляевой об изъятии её квартиры для строительства ВСМ, при этом предложенная компенсация в 4,1 млн рублей за 25 кв. м. не устраивает собственницу. Юристы отмечают, что суммы, предлагаемые РЖД, зачастую ниже кадастровой стоимости жилья, а также оспаривается формирование земельных участков под многоквартирными домами без ведома собственников.