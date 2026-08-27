Еда невыездная

Сеть по производству и продаже готовой еды «Милти» получила иск от оператора проекта строительства ВСМ Москва—Санкт-Петербург, который намерен изъять у собственника земли в Тверской области под проект высокоскоростной железнодорожной магистрали. Подобный сценарий может ожидать и других предпринимателей: в суд уже подано более 200 подобных исков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Владелец сети корнеров с готовой едой «Милти» Олег Савцов получил 22 иска от ООО «ВСМ Две столицы» за 2026 год, обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. Все дела рассматриваются в Тверском арбитражном суде и касаются изъятия земель в Калининском районе для строительства ВСМ Москва—Санкт-Петербург, говорится в материалах дела. По подсчетам “Ъ”, у господина Савцова намерены изъять 4,9 га, предложив за них 1,6 млн руб. В «Милти» и информцентре ВСМ не ответили на запросы “Ъ”.

ВСМ Москва—Санкт-Петербург планируют запустить в 2028 году. Трасса протяженностью 679 км пройдет через Тверь и Великий Новгород. Дорога предполагает эксплуатацию поездов со скоростями от 200 до 400 км/ч, время в пути составит 2 часа 15 минут. ВСМ, утвержденная после нескольких десятилетий обсуждения, оценивается в 2,3 трлн руб. В проекте в разных ролях участвуют ГУП «Московский метрополитен», ЗАО «Лидер», ОАО РЖД (генподрядчик стройки), «Сбер», другие банки и регионы прохождения трассы.

«Милти» занимается производством и продажей готовой еды. Только в Москве и Подмосковье, по данным геосервисов, открыто более 470 точек компании. Также работают в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Твери и других крупных городах. Выручка ООО «Милти», по данным СПАРК, в 2025 году выросла на 19%, до 8,24 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 16,2%, до 345,5 млн руб. Владельцем компании выступает Олег Савцов, один из основателей крупного российского купонного сервиса Biglion.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что речь идет о сельскохозяйственном массиве около деревни Сергиевское. Суммарно в перечне 4,9 га — около 1,1% от заявленной посевной площади агропроекта в 430 га, которые используются или резервировались под выращивание картофеля и овощей для «Милти Агро», уточняет он. Для компании потеря земли неприятна, но сама по себе замещаема.

«Однако если трасса ВСМ разрезает единый массив, перекрывает технологические проезды или ухудшает доступ к производственной площадке в Дмитровском, реальные потери могут оказаться намного выше стоимости изымаемой земли. Тогда спор будет идти уже вокруг убытков и упущенной выгоды»,— не исключает господин Бурмистров. При частичном изъятии особенно важна и судьба оставшегося участка: после прокладки железной дороги он может получить неудобную конфигурацию, потерять подъезд, возможность прежнего использования или часть инвестиционной привлекательности, соглашается старший партнер юрфирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов. Олег Савцов — не единственный, кто может лишиться ряда своих земель из-за строительства ВСМ. Всего в 2026 году ООО «ВСМ Две столицы» подало 232 иска в арбитражный суд к различным компаниям, говорится в СПАРК. Большинство исков касается споров о землях. В числе ответчиков — АО «Племхоз имени Тельмана» из Ленинградской области, СПК «Корынхово» из Тверской области, АО «Угловский известковый комбинат» из Новгородской области.

С высокой вероятностью большинство этих разбирательств закончатся изъятием участков, считает Роман Ляпунов. В случае с ВСМ основание достаточно сильное: речь идет о строительстве объекта федерального значения. Для собственника основным предметом спора обычно становится не само изъятие, а размер компенсации, резюмирует эксперт.

Дарья Андрианова