ЦБ предложил пересмотреть страховые тарифы для таксистов

Банк России считает необходимым снизить тарифы для такси в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков. Участники рынка признают, что механизм ценообразования непрозрачен, а действующие условия не отражают реальный уровень аварийности перевозчиков. Вместе с тем страховщики считают, что пока снижать тарифы рано.

ЦБ рекомендовал снизить нижнюю границу тарифного коридора для перевозок легковыми такси в обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП), следует из отчета регулятора. Сейчас итоговая годовая премия на одно такси в 20 раз больше, чем максимальный показатель в группе перевозчиков из других сегментов, говорится в отчете: для воздушного транспорта — 30,7 тыс. руб., тогда как для такси — 596,5 тыс. руб. «Мы проанализировали данные по этому виду страхования с сентября 2024 по декабрь 2025 года и пришли к выводам, что целесообразно снизить нижнюю границу тарифного коридора для перевозок легковыми такси»,— пояснили “Ъ” в ЦБ.

Изменение позволит страховщикам более полно учитывать факторы риска и предлагать таким водителям более справедливые индивидуальные страховые тарифы, что даст возможность безаварийным перевозчикам покупать полис ОСГОП на более выгодных условиях, отметил представитель ЦБ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Полису скручивают счетчик».