На лимонную кислоту из Китая могут ввести антидемпинговую пошлину до 58,8%

Евразийская экономическая комиссия начала расследование в отношении лимонной кислоты из Китая. Его результатом может быть введение антидемпинговой пошлины в размере до 58,8%. Сейчас практически вся такая продукция в Россию поставляется из КНР. К запуску в России готовятся два производства, продукция которых может оказаться заметно дороже импортной.

Департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) начал антидемпинговое расследование в отношении лимонной кислоты из Китая. Об этом говорится в уведомлении регулятора от 25 августа 2026 года. Основанием послужило заявление единственных производителей лимонной кислоты на территории ЕАЭС — российских ООО «Органические кислоты» и «Цитрон». В этих компаниях “Ъ” оперативно не ответили.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пища для расследования».