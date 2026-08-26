5G в России появится на семь лет позже, чем в мире
Связь 5G появится в российских городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года. Для этого операторам «большой четверки» бесплатно выделят полосы по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц и разрешат использовать частоты, выделенные под LTE. Взамен компании обяжут покрыть отдельные зоны в крупных городах и использовать российское оборудование.
Минцифры заявило, что подготовило предложения для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) по частотам для 5G, которые планируется рассмотреть на ближайшем ее заседании. Так, операторам «большой четверки» предлагается выделить полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, также компании смогут использовать имеющиеся у них диапазоны, ранее выделенные под LTE. По данным “Ъ”, операторам бесплатно выделят полосы шириной 90 МГц, при этом в ранее используемых частотах им не нужно будет заново проводить оценки электромагнитной совместимости, чтобы перейти на технологию 5G.
Кроме того, операторы смогут использовать установленное на сети до 1 сентября 2026 года иностранное оборудование, заявили в Минцифры. По данным “Ъ”, операторы постепенно должны будут переходить на российские базовые станции (БС), увеличивая их долю на сети с 1% в 2027 году до 100% в 2031-м. В диапазоне 4,8–4,99 ГГц операторы смогут использовать зарубежное оборудование до 1 января 2029 года, а затем — только отечественное.
Подробнее — в материале «Ъ» «Запущенные возможности»
Впервые коммерческие сети 5G в мире появились в 2019 году, но в России внедрение 5G неоднократно откладывалось из-за занятости приоритетных для этого стандарта частот (3,4–3,8 ГГц) силовыми структурами, а также из-за отсутствия отечественного оборудования. Изначально в России планировалось внедрить сети 5G во всех городах-миллионниках к 2020 году.
Минцифры допускало коммерческий запуск сетей 5G в России в 2026 году на иностранном оборудовании, поскольку на тот момент серийного отечественного оборудования для 5G не существовало. К концу 2027 года планируется ввести в эксплуатацию 4,3 тысячи базовых станций 5G, а к 2036 году их число должно вырасти до 61,2 тысячи.
Операторы оценивают капитальные затраты на создание сетей 5G в России более чем в 335 миллиардов рублей до 2036 года, из которых 286 миллиардов рублей приходятся на потребительский сегмент. При этом выделенный диапазон частот 4,8–4,99 ГГц требует в 1,5–2 раза больше базовых станций для обеспечения сопоставимого покрытия, что увеличивает затраты и растягивает окупаемость сети.