5G в России появится на семь лет позже, чем в мире

Связь 5G появится в российских городах-миллионниках не позднее 31 декабря 2027 года. Для этого операторам «большой четверки» бесплатно выделят полосы по 90 МГц в диапазоне 4,63–4,99 ГГц и разрешат использовать частоты, выделенные под LTE. Взамен компании обяжут покрыть отдельные зоны в крупных городах и использовать российское оборудование.

Минцифры заявило, что подготовило предложения для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) по частотам для 5G, которые планируется рассмотреть на ближайшем ее заседании. Так, операторам «большой четверки» предлагается выделить полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, также компании смогут использовать имеющиеся у них диапазоны, ранее выделенные под LTE. По данным “Ъ”, операторам бесплатно выделят полосы шириной 90 МГц, при этом в ранее используемых частотах им не нужно будет заново проводить оценки электромагнитной совместимости, чтобы перейти на технологию 5G.

Кроме того, операторы смогут использовать установленное на сети до 1 сентября 2026 года иностранное оборудование, заявили в Минцифры. По данным “Ъ”, операторы постепенно должны будут переходить на российские базовые станции (БС), увеличивая их долю на сети с 1% в 2027 году до 100% в 2031-м. В диапазоне 4,8–4,99 ГГц операторы смогут использовать зарубежное оборудование до 1 января 2029 года, а затем — только отечественное.

Подробнее — в материале «Ъ» «Запущенные возможности»