Прибыль Мосбиржи от денежного рынка увеличилась во втором квартале на 27,3%

В среду, 26 августа, Московская биржа опубликовала отчетность по МСФО за второй квартал. Согласно ей, чистая прибыль биржи за второй квартал 2026 года выросла на 5% относительно показателей второго квартала 2025 года, до 15,8 млрд руб., однако снизилась на 8% в сравнении с предыдущим кварталом, следует из данных площадки. Чистый процентный доход снизился в сравнении с предыдущим кварталом на 13%, до 11,9 млрд руб. При этом операционные расходы биржи выросли с 10,4 млрд руб. в первом квартале до 11,5 млрд руб. во втором квартале.

Большую часть дохода площадки по-прежнему составляют комиссии, на которые во втором квартале пришлось 22 млрд руб., что сопоставимо с показателями первого квартала, однако на 25% больше, чем в прошлом году.

При этом комиссии на рынке облигаций показали больший доход, чем доходы от рынка акций, и составили 2,3 млрд руб. против 2 млрд руб. на рынке долевых бумаг. С точки зрения формирования доходов такая динамика не является позитивной для биржи, учитывая, что комиссионные доходы на этих рынках различаются, указывают участники рынка.

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