Число погибших из-за наводнения в Непале превысило 150

Число погибших из-за наводнения в районе Расува на севере Непала достигло 157. Об этом сообщила местная медиакомпания Ratopati со ссылкой на полицию. Ранее было известно о 103 жертвах.

Больше всего тел погибших обнаружено в Читване — 64. В районе Дхадинг погибли 27 человек. В Навалпараси — 22. В больницы госпитализировали 41 человека.

По данным министерства туризма Непала, около 403 туристов пропали без вести. Среди них — 341 иностранец. В поисково-спасательной операции участвуют 3,3 тыс. сотрудников полиции. 28 полицейских числятся пропавшими без вести.

Наводнение произошло утром 26 августа из-за схода снежно-каменной лавины со стороны Тибета. В реках Бхоте-Коши и Трисули резко поднялся уровень воды. Премьер-министр Непала Балендра Шах поручил эвакуировать жителей в безопасные районы. В зоне наводнения находились как минимум четыре россиянина, сообщили в посольстве России в Непале.